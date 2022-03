Już można kupić bilety na festiwal "Nowe Epifanie"

Już ruszyła sprzedaż biletów na wydarzenia 13. edycji interdyscyplinarnego Festiwalu Nowe Epifanie organizowanego przez Centrum Myśli Jana Pawła II. Jego postacią przewodnią jest sam Jezus, a hasłem słowa – „Czemuś mnie opuścił?”.

- Za kogo ludzie dziś uważają Jezusa? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do artystów, których zaprosiliśmy do udziału w tegorocznej edycji festiwalu. W ubiegłych latach przyglądaliśmy się już Judaszowi, Marii Magdalenie, Maryi. Jezusa dotąd skrzętnie omijaliśmy. Dopiero zeszłoroczna – apokaliptyczna – edycja ośmieliła nas, by w obliczu końca spojrzeć na figurę Jezusa z nadzieją. Zobaczyć w niej to, czego nam brakuje najbardziej, albo to, czego w sobie zobaczyć nie chcemy. By się w niej przejrzeć – wyjaśnia w rozmowie z KAI Paweł Dobrowolski, dyrektor Festiwalu Nowe Epifanie.

I zachęca: – W tegorocznym programie Festiwalu znalazło się aż osiem premier teatralnych. Wszystkie są efektem Laboratorium Nowych Epifanii – warsztatu kierowanego do młodych twórczyń i twórców teatralnych, który już po raz trzeci zorganizowaliśmy latem 2021 na Mazurach. Ponadto zapraszamy na koncert muzyki dawnej w wykonaniu zespołu – doskonale znanego widzom Epifanii – Graindelavoix. Będziemy mieli okazję usłyszeć również prawykonania utworów współczesnej muzyki sakralnej skomponowanej przez Ignacego Zalewskiego i Katarzyny Szwed. Celem naszego festiwalu jest odnowienie dialogu sztuki z religią w duchu „Listu do artystów” Jana Pawła II. Jako dyrektora tego festiwalu, cieszy mnie tak liczna obecność młodych artystów i artystek w programie tegorocznych Epifanii. Dzięki temu mam pewność, że będą to nie tylko nowe, ale przede wszystkim młode Epifanie – mówi Paweł Dobrowolski.

Organizatorzy mają nadzieję, że uda się tegoroczną edycję w całości przeprowadzić stacjonarnie.

Festiwal zagości na deskach TR Warszawa, Teatru Rampa, Teatru Powszechnego, Komuny Warszawa/Szkoła, Teatru Collegium Nobilium, w przestrzeniach Muzeum Etnograficznego, Station of Art Gallery, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski oraz w Kościele Ewangelicko-Reformowanym i Kościele Pokamedulskim.

Bilety w cenie 30-70 zł można kupić na: noweepifanie.pl. Na kolejnej stronie podajemy pełny kalendarz wydarzeń festiwalowych