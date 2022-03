"Dzień dobry" to za mało  

Masz pomysł na sąsiedzką integrację? Osiedlowy turniej w szachy, występ sąsiedzkiej kapeli czy parafialny piknik. Zgłoś się do programu Inicjatywy Sąsiedzkie i uzyskaj dofinansowanie i merytoryczne wsparcie. Do 14 marca trwa nabór na II edycję programu.

Projekt Inicjatywy Sąsiedzkie wystartował pilotażowo w ubiegłym roku. Dofinansowanie z budżetu miasta dostało 48 inicjatyw na 72 złożone wnioski. Najwięcej zgłosili mieszkańcy Żoliborza - 9 oraz Białołęki - 7. Wnioski napłynęły także Ursynowa, Pragi Południe, Ursusa, Wesołej i Śródmieścia, a także z instytucji m.in. dzielnicowych Miejsc Aktywności Lokalnej.- To program skierowany przede wszystkim do osób bez doświadczenia w pisaniu wniosków czy koordynowania projektów. Pomocną ma być uproszczona procedura - mówi Karolina Zdrodowska Dyrektorka Koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego w stołecznym ratuszu.

Projekt adresowany jest przede wszystkim do mieszkańców Warszawy, ale nie tylko. O dofinansowanie w wysokości od 500 do 2000 zł mogą ubiegać się osoby związane z miastem m.in. poprzez pracę, studia lub mające wspólną pasję oraz instytucje, wokół których tworzą się lokalne społeczności takie jak szkoły, biblioteki, domy kultury, a nawet parafie.

Wystarczy mieć pomysł i trzyosobowy sąsiedzki zespół organizacyjny. Następnym krokiem jest wypełnienie dostępnego na stronie www.inicjatywysasiedzkie.org wniosku. Termin składania dokumentów mija 14 marca. Każda dzielnica będzie mieć swojego opiekuna, który pomoże na wszystkich etapach jego realizacji - od formalności, po rozwiązania logistyczne i rozliczenie projektu. - W ubiegłym roku przeprowadziliśmy ponad 100 konsultacji. W tym roku spodziewamy się jeszcze większego zainteresowania - mówi Jan Wiśniewski z Fundacji Stocznia, operator projektu. - Projekt ma pobudzić mieszkańców do działania na rzecz lokalnej społeczności i nauczyć korzystać z publicznych funduszy - dodaje.

W ubiegłym roku maksymalne dofinansowanie - po 2000 zł otrzymały m.in. pomysły warsztatów malowania jedwabiu we Włochach, stworzenia skwerku Marii Prymachenko na Białołęce, Turniej Piłkarski im. Kazimierza Deyny na Ochocie, "Miejskie grzybobranie” - warsztaty szydełkowania i gra miejska na Szmulowiźnie, siatkówka w Powsinie, sąsiedzkie ogrody społecznościowe na Woli czy cykl spotkań sąsiedzkich na Żoliborzu. Jedną z ciekawych propozycji były prowadzone w Domu Kultury Kadr warsztaty "Otwórzmy się na siebie” z zakresu arteterapii, uważności czy twórczej integracji dla mieszkańców z Mokotowa i okolic.

- Najwięcej projektów dotyczyło tworzenia zielonych przestrzeni - sąsiedzkich rabatek, nasadzeń, ogródków. Kolejną kategorią były projekty dotyczące wspólnego spędzania czasu i rękodzielnictwa - mówi Damian Jaworek z Fundacji Stocznia. - Inicjatywy mogą dotyczyć także pobudzania świadomości historycznej, ekologicznej, sportu czy poprawy estetyki - dodaje.



W pierwszej edycji nie zabrakło także sąsiedzkich inicjatywy skierowanych do osób wykluczonych, seniorów czy z niepełnosprawnościami. Czeczeńskie "dzieci z Dworca Brześć” w ramach inicjatywy "Dom z serduszek - sąsiedzkie majsterkowanie" wspólnie osobami bezdomnymi, zamieszkującymi działkowe ogródki na Woli, wykonali karmniki dla ptaków oraz posadzili nowe rośliny na działkach. Z kolei w Miejscu Aktywności Lokalnej we Włochach zorganizowano wystawę "Szanty we Włochach”, promującą nie tylko działalność muzyczną w dzielnicy, ale także zaangażowanie w nią osób z niepełnosprawnościami.