Budowa nowego budynku oraz przebudowa istniejącej infrastruktury to tylko niektóre zmiany, jakie czekają w najbliższym czasie szpital przy ul. Lindleya. Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło na ten cel ponad 529 mln zł.

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus czekają duże zmiany. Ministerstwo Zdrowia i Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podpisały umowę na dofinansowanie wieloletniego programu podniesienia jakości i dostępności świadczeń medycznych. Lecznica w latach 2022-2026 zostanie dofinansowana kwotą 547 809 930 zł (z czego środki z MZ - 529 881 000 zł, a wkład własny WUM - 17 928 930 zł).

- To wspaniały, długo wyczekiwany moment rozpoczynający nową erę w dziejach Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM. Umowa umożliwia rewitalizację naszego historycznego kampusu Lindleya, znajdującego się w sercu Warszawy. Kolebka naszej uczelni, bo lecznica w tej lokalizacji istnieje od roku 1901, po przeprowadzeniu inwestycji będzie spełniała wymogi stawiane szpitalom w XXI wieku - wskazał cytowany w materiałch WUM rektor prof. Zbigniew Gaciong.

Skorzystają na tym - jak zaznaczył - przede wszystkim pacjenci, którzy będą mogli być leczeni w godnych warunkach. "To znakomita wiadomość dla pracowników szpitala, którzy będą mogli pomagać chorym w przestrzeniach spełniających wszystkie wymogi współczesnej medycyny, ale także kształcić kolejne pokolenia kadr medycznych. Powody do radości mają też studenci, bo będą uczyć się nie tylko od najlepszych nauczycieli akademickich, ale także w nowoczesnym kampusie" - akcentował rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

WUM przekazał, że inwestycja, obejmująca budowę nowego budynku szpitalnego oraz przebudowę istniejącej infrastruktury, pozwoli na zwiększenie dostępności do udzielanych świadczeń zdrowotnych. Poprawie - jak wylicza rzecznik WUM Marta Wojtach - ulegnie jakość tych świadczeń, a to dzięki wprowadzeniu nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia oraz polepszaniu warunków, w jakich są one realizowane. Nastąpić ma również skrócenie czasu pobytu pacjenta w szpitalu.

Rzecznik WUM podnosi, że zwiększona zostanie też kompleksowość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej za sprawą centralizacji działań zespołu wybitnych specjalistów i funkcji medycznych w jednym obiekcie, co umożliwi jeszcze sprawniejsze przeprowadzenie odpowiedniego i kompleksowego leczenia. Stworzona zostanie nowoczesna baza dla realizacji kształcenia studentów, stażystów i rezydentów oraz podniesienia kompetencji pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni.

Każdego roku na oddziałach Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus, w którym pracuje 1825 osób, hospitalizowanych jest ponad 27 tys. chorych. Baza łóżkowa placówki wynosi 467 miejsc, a w poradniach specjalistycznych jest udzielanych blisko 230 tys. porad.