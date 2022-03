Wiatr wciąż sieje zniszczenia w stołecznych lasach

Lasy Miejskie Warszawa apelują, by zrezygnować z wędrówek po lasach. Wichura powaliła tysiące drzew.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie od 18 lutego wprowadziła zakaz wstępu do Lasu Kabackiego. To on ucierpiał najbardziej podczas ostatnich wichur. A w sobotę wiatr znów dmie.

Miejscy leśnicy szacują, że wiatry połamały tam około tysiąca drzew. Powalone pnie tarasują szlaki i ścieżki spacerowe. Wiatrołomy w sąsiedztwie szlaków zagrażają spacerującym.

Także drzewa i gałęzie, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się nieuszkodzone, w rzeczywistości w każdej chwili mogą spaść na szlaki. Niebezpieczne są też zaklinowane złamane gałęzie i czubki drzew, stąd zakaz wstępu do rezerwatu.

Kiedy wiatr ustanie, leśnicy odblokują trasy, ocenią stan drzew, usuną te zagrażające bezpieczeństwu spacerowiczów i szczegółowo oszacują straty.

Wiatry wyrządziły szkody także w innych warszawskich lasach i parkach, dlatego nawet, kiedy pogoda się uspokoi, warto powstrzymać się w najbliższym czasie przed ich odwiedzaniem.