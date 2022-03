Już niebawem startują wielkopostne kościoły stacyjne

Pomysł wielkopostnych kościołów stacyjnych, który osiem lat temu dotarł do nas z Włoch, w Warszawie zadomowił się na dobre. Przez 40 dni, każdego dnia w innym stołecznym kościele (po prawej i lewej stronie Wisły), zyskamy okazję do pogłębionej modlitwy, uczestnictwa w nabożeństwach pasyjnych czy też przystąpienia do Sakramentu Pokuty.

Pierwszym kościołem stacyjnym będzie, jak w poprzednich latach, Świątynia Opatrzności Bożej w Wilanowie.

2 marca będzie otwarta w godz. 6-21 i w tym czasie kapłani będą dyżurować w konfesjonałach. Msze św. będą odprawiane według przyjętego w parafii porządku.

Od rana do godz. 15 będzie można adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. W samo południe odmówiona zostanie modlitwa Anioł Pański, a po niej – różaniec.

O godz. 15 wierni spotkają się na Koronce do Miłosierdzia Bożego, może też zostać odprawiona Droga Krzyżowa. O godz. 19 rozpoczną się Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

O godz. 20 kard. Kazimierz Nycz odprawi dodatkową Mszę św., zakończoną Apelem Jasnogórskim.

Taki plan będzie obowiązywał w dni powszednie w każdym z czterdziestu kościołów, biorących udział w akcji. W świątyniach, którym „dyżur” przypadnie w niedzielę, godziny nabożeństw i adoracji mogą ulec zmianie ze względu na harmonogram odprawiania Mszy św., natomiast godzina Gorzkich Żali przesunie się na 17.00 (wyjątkiem będzie bazylika Świętego Krzyża, w której nabożeństwo rozpocznie się o godz. 18).

Poniżej podajemy terminarz tegorocznej akcji: