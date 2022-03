Modlitwą powstrzymajmy to szaleństwo

Wspólnota Sant'Egidio zaprasza na modlitwę o pokój na Ukrainie na godz. 20 do parafii św. Barbary w Warszawie.

W śródmiejskiej parafii św. Barbary (ul. Nowogrodzka 51) Wspólnota Sant'Egidio zbiera się na modlitwie o pokój na Ukrainie. Początek o godz. 20.

"To nasza pierwsza, spontaniczna reakcja na tragedię, jaka dzieje się w tej chwili na Ukrainie. Nie możemy pogodzić się z wojną jako ostatnim słowem, ale chcemy nieustannie prosić o pokój. O to błagamy dla dobra Ukrainy i całego świata, zwracając się do wszystkich, począwszy od tych, którzy są odpowiedzialni za narody" - napisali w mediach społecznościowych przedstawiciele wspólnoty.

"Zapraszamy wszystkich do przyłączenia się do nas w powstrzymaniu szaleństwa używania broni" - apelują.