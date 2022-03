Chcesz pomóc uchodźcom? Zgłoś to

Napaść Rosji na Ukrainę spowodowała, że do Polski napływa coraz więcej osób chroniących się przed wojną. To często matki z dziećmi, których mężowie pozostali na Ukrainie, by walczyć z najeźdźcą. To osoby, które potrzebują opieki, bezpieczeństwa i chociaż skrawka normalności.

Wielu z nas chciałoby im pomóc, ale nie wie gdzie i jak. Pojawiają się już miejsca, bazy danych, gdzie każdy może swoją gotowość pomocy zgłosić. A chodzi o pomoc bardzo konkretną, bo uciekający przed wojną często mają ze sobą tylko plecak lub walizkę i potrzebują dosłownie wszystkiego.

- Już wczoraj rozdzwoniły się telefony. Ktoś może odstąpić uchodźcom wolne mieszkanie, inni chcą przekazać ubrania, żywność, kołdry... Zgłosiły się też pierwsze osoby, które takiej pomocy potrzebują - mówi Elżbieta Mirecka z Caritas Archidiecezji Warszawskiej.

Warszawska Caritas prowadzi bazę chętnych ofiarodawców. Każdy kto chciałby w jakiś konkretny sposób pomóc może to zgłosić telefonicznie: 22 828-18-15, a najlepiej mailowo: warszawa@caritasaw.pl.

- Będziemy łączyć ofiarodawców z potrzebującymi - mówi Elżbieta Mirecka. I dodaje: - W strukturach naszego Caritas zatrudniamy 50 osób pochodzących z Ukrainy. Będziemy też organizować pomoc dla ich rodzin, które zdecydują się przyjechać do Polski.

Pomoc w znalezieniu schronienia w Polsce, w polskich domach i parafiach organizuje również Związek Polskich Kawalerów Maltańskich. Maltańska Służba Medyczna przez kilka lat szkoliła ratowników medycznych w Ukrainie, organizowała i wspierała transport rannych z

Majdanu, w czasie pandemii covid szkoliła odpowiednie służby cywilne oraz przekazała pomoc w postaci znacznej ilości środków higieny oraz ochrony osobistej.

Osoby i instytucje, które chcą pomóc uchodźcom mogą skontaktować się z Hanną Wesołowską – Starzec: hanna.wesolowskastarzec@zakonmaltanski.pl.

Pomoc organizowana jest też na portalach społecznościowych. Na Facebooku powstała "Grupa Zasoby - schronienie dla osób z Ukrainy", prowadzona przez Fundację Ocalenie. Jest przeznaczona tylko dla mieszkańców Warszawy. Poprzez formularz, można zgłosić wolne łóżko, dwa łóżka, pokój, mieszkanie, dom, które chce się oddać potrzebującym.

Jak zapowiedział kard. Kazimierz Nycz, w parafiach będą organizowane miejsca schronienia i pomoc dla Ukraińców. Warto więc także tam zgłaszać chęć pomocy.

Parafia Narodzenia Pańskiego, przy ul. Ostrobramskiej 72 w Warszawie, zebrała grupę psychologów, chętnych do pracy Ukraińcami. Pomoc można uzyskać, umawiając się pod numerem tel. 697 220 400.

W środę Caritas Polska ogłosiła zbiórkę pod hasłem "Pomoc dla Ukrainy". Wpłat można dokonywać za pośrednictwem strony caritas.pl, na podany tam numer konta z dopiskiem "UKRAINA", bądź wysyłając SMS pod numer 72052 o treści "UKRAINA" (koszt 2,46 zł z VAT).

Pomoc finansową warto przekazać za pośrednictwem sprawdzonych organizacji. Niestety w internecie pojawiło się już wiele pieniężnych zbiórek, z których dochód zasili zapewne konto złodziei, a nie potrzebujących pomocy ludzi.