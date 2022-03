Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych na Rakowieckiej  

Jesteśmy w miejscu wyjątkowym. To tutaj komunistyczni zdrajcy, komunistyczni zbrodniarze zamordowali ponad 350 osób w wyniku wyroków wojskowych sądów. To tutaj zamordowano około 3 tysięcy ludzi w podłych nikczemnych warunkach, zmarli wskutek tortur, braku lekarstw, braku pomocy. Dzisiaj w wolnej Polsce, którą mamy również dzięki nim, dzięki ich ofierze, dzięki ich poświęceniu. Możemy o nich wspominać i żyć w wolnym demokratycznym kraju. Ale również dzisiaj musimy pamiętać co dzieje się na wschodzie Europy. Musimy pamiętać o tym, co dzieje się w Ukrainie, bo nasi bohaterowie też walczyli ze zbrodniarzami rosyjskimi, sowieckimi. Też walczyli o wolną Polskę, o wolną ojczyznę, o wolny kraj, tak jak robią to teraz Ukraińcy - mówił podczas rozpoczęcia obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

W uroczystościach wzięli udział m.in.: marszałek Sejmu Elżbieta Witek, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz Jerzy Pruszyński, prezes „Jaworzniaków” Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956, którzy wspólnie oddali hołd pod tablicą poświęconą pamięci ppłk Łukasza Cieplińskiego i sześciu członkom IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, straconym 1 marca 1951 r. Przedstawiciele ministerstw i instytucji złożyli wieńce przy Ścianie śmierci, gdzie w czasach stalinowskich wykonywane były wyroki śmierci na Żołnierzach Wyklętych.

Dziś o godz. 19 w muzeum zostanie odprawiona przez kapelana ks. Tomasza Trzaskę Msza św. za Żołnierzy Wyklętych, a po jej zakończeniu o godz. 20, w godzinę wykonania wyroku śmierci na ppłk Łukaszu Cieplińskim „Pługu”, zostanie oddany hołd pod Ścianą śmierci. Każdy, kto dziś odwiedzi placówkę, otrzyma również okolicznościowy biuletyn „Rakowiecka 37” z płytą DVD „Grypsy z celi śmierci” w wykonaniu Marcina Kwaśnego.

W Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 1 marca w Warszawie jak co roku odbędą się obchody z udziałem władz państwowych oraz wszystkich, który chcą upamiętnić bohaterów podziemia niepodległościowego. W katedrze polowej WP przy ul. Długiej, bp Wiesław Lechowicz odprawi Mszę św. w intencji członków polskiego podziemia niepodległościowego. W tej samej intencji Eucharystia będzie odprawiona o godz. 18 w bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana na Pradze. Natomiast o 17.30 w bazylice archikatedralnej kard. Kazimierz Nycz, w obecności prezydenta Andrzeja Dudy, poświęci epitafium ku czci tych, którzy sprzeciw wobec powojennego, komunistycznego porządku przypłacili życiem.

Tego dnia jak zwykle uroczystości odbędą się też przy grobie Nieznanego Żołnierza, przy Panteonie Mauzoleum Wyklętych-Niezłomnych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach oraz w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, przy ul. Rakowieckiej. W całej Warszawie zapłoną znicze w miejscach upamiętnienia bohaterów.

1 marca można też będzie przejść Powązki Wojskowe z Marcinem Łaszczyńskim z IPN i nawiedzić groby „Wyklętych z Łączki”. W marcu w Centralnym Przystanku Historia (ul. Marszałkowska 21/25) prezentowana będzie wystawa biograficzna o rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Trwają zapisy (na: tropemwilczym.org) do 10. edycji Biegu Tropem Wilczym, który rozpocznie się na trzech dystansach 6 marca o godz. 9 w Forcie Bema.