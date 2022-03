Bp Jacek Grzybowski w Środę Popielcową przypomniał o apelu papieża Franciszka i Konferencji Episkopatu Polski, by dzień ten był obchodzony w Kościele w Polsce jako dzień postu i modlitwy w intencji pokoju oraz solidarności z Ukrainą.

- Mocno prosi nas dzisiaj Kościół i przez papieża Franciszka i przez Konferencję Episkopatu Polski – pokuta, modlitwa, post i nawrócenie. To jest nasza chrześcijańska broń przeciwko złu, ponieważ tylko Bóg, który widzi w ukryciu, zna miarę zła i tego, co się dokonuje w świecie. Tylko On jest Panem historii i świata, dlatego my wierzący całkowicie Jemu się zawierzamy i polecamy przyszłość - mówił.

Biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej przypomniał, że Bóg daje nam pomoce, które szczególnie w trudnym czasie powinny stać się naszym wsparciem.

- Jesteśmy prochem, ale On z prochu stworzył człowieka i potrafi uczynić proch piękną ziemią, bo tak jest napisane w Księdze Rodzaju. Jeżeli w Bogu położymy nadzieję, to w nas jest jednocześnie siła do tego, aby podjąć nasze codzienne, zwyczajne obowiązki. Mimo że po raz kolejny w Środę Popielcową przeżywamy nie tylko treści liturgiczne, ale jesteśmy głęboko, egzystencjalnie smutni i zatroskani. Słowo Boże, liturgia Kościoła, łaska sakramentalna mają pomóc nam, aby nasze doświadczenie było prawdziwe i autentyczne - mówił.

Biskup Romuald Kamiński będzie sprawował Mszę Świętą na rozpoczęcie Wielkiego Postu w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Warszawie o godz. 18.30.

Kard. Kazimierz Nycz odprawi Mszę św. "O pokój i za Ukrainę" o godz. 20 w Świątyni Opatrzności Bożej. Zostanie ona odprawiona w językach polskim i ukraińskim. Po ukraińsku zostanie odczytane jedno z czytań mszalnych oraz części modlitwy eucharystycznej wypowiadanej przez koncelebransów.

Do wspólnej modlitwy i wyrażenia solidarności z Ukrainą kard. Nycz zaprosił wszystkich wiernych, zarówno Polaków i Ukraińców mieszkających i pracujących w stołecznej metropolii, jak również wszystkich obcokrajowców.

Zaproszone zostały m.in. wspólnoty grekokatolickie z Warszawy, Piaseczna, Grójca, jak również środowisko skupione wokół Studium Chrześcijańskiego Wschodu działającego przy klasztorze dominikanów na Służewie.

Środa Popielcowa rozpoczyna w Kościele katolickim okres Wielkiego Postu, dlatego podczas Mszy świętej będzie miał miejsce obrzęd posypania głów popiołem na znak pokuty. Papież Franciszek zaapelował, aby tegoroczna Środa Popielcowa była dniem pokuty w intencji pokoju.

Msza święta w Świątyni Opatrzności Bożej, która jest pierwszym z Wielkopostnych Kościołów Stacyjnych, zainauguruje także ósmą edycję tej wielkopostnej praktyki w Warszawie. Wierni gromadzący się w Wielkim Poście w kościołach stacyjnych będą szczególnie modlić się za Ukrainę.