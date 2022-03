Mszę św. pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza w Środę Popielcową koncelebrowało w Świątyni Opatrzności Bożej czterech kapłanów greckokatolickich: o. Piotr Kuszka OSBM, ks. Roman Hładij, ks. Marek Blaza oraz proboszcz parafii greckokatolickiej pw. Mikołaja Czarneckiego w Warszawie, ks. Bogdan Kruba, który na koniec dziękował za pomoc Ukrainie.

- W momencie naszego błagania, naszego krzyku rozpaczy, który dzisiaj podnosimy do nieba, gdy bombardowane są nasze miasta i wioski, gdy płonie Charków, Kijów, Mariupol, Żytomierz, Sumy i wiele innych miejscowości, gdy bomby rozrywają nasze domy, zabijają nasze siostry i braci, zabijają nasze dzieci – chcemy wam dziś podziękować, że w tym błaganiu o pokój nie jesteśmy sami. Pan Jezus obiecuje nam, że gdy wspólnie razem będziemy Go prosić, On na pewno to spełni. Ostatnimi dniami błagamy Go, by zatrzymał to okrucieństwo i zakończył wojnę, bo my tej wojny nie chcemy, ona sama przyszła do naszego domu i sieje wielkie spustoszenie i śmierć. Dlatego z tego świętego miejsca chcemy wam mocno podziękować, bo modlitwa góry przenosi i kruszy najbardziej zatwardziałe serca. Wierzymy mocno, że Bóg wysłucha naszą modlitwę i w Ukrainie będzie pokój – mówił, podkreślając że Polaków i Ukraińców łączy Matka Boża w jasnogórskiej ikonie, którą "sześć wieków temu przywiózł książę Opolczyk".

- Wielki Post zaczął się dla Ukrainy w ubiegły czwartek. Wierni mówią jednak, że bardzo szybko się skończył. Od razu przeszliśmy do Wielkiego Piątku i w tym Wielkim Piątku uczestniczymy i trwamy. Ale wierzymy, że również dzięki waszej modlitwie przyjdzie poranek Zmartwychwstania. My się nie poddamy, choć brakuje broni i innych rzeczy. Chłopcy i dziewczęta, a nawet starsze kobiety kładą się na ulicach swoich wiosek i miast. Pytacie, skąd mają tyle odwagi? Odpowiedź jest prosta: ich odwagą jest modlitwa, którą Kościół odpowiedział na wezwanie Franciszka. To modlitwa jest dzisiaj wielką siłą ukraińskiego wojska. Dziękujemy wam Polacy, nasi bracia i przyjaciele - mówił wzruszony.

Parafia greckokatolicka pw. Mikołaja Czarneckiego w Warszawie, której od 7 lat przewodzi ks. Bogdan Kruba, gościnnie korzysta z kaplicy przy parafii rzymskokatolickiej pw. NMP Matki Kościoła w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 20. W skład parafii wchodzą dzielnice Warszawy: Białołęka, Bielany, Bemowo, Mokotów, Ochota, Ursus, Ursynów, Wilanów i Włochy oraz powiaty województwa mazowieckiego: legionowski, pułtuski, makowski (Maków Mazowiecki), ostrołęcki, nowodworski (Nowy Dwór Mazowiecki), płoński, miasto Płock i część powiatu płockiego po wschodniej stronie Wisły, ciechanowski i przasnyski.