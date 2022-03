Kościoły stacyjne w Warszawie  

Już od ośmiu lat mieszkańcy Warszawy praktykują w Wielkim Poście dawną tradycję pielgrzymowania do wielkopostnych kościołów stacyjnych. Pierwszym była Świątynia Opatrzności Bożej.

W obu diecezjach wybrano czterdzieści świątyń, tyle ile jest dni Wielkiego Postu: 25 kościołów z archidiecezji warszawskiej i 15 z diecezji warszawsko-praskiej. Wybrano kościoły o szczególnej historii i wyjątkowym znaczeniu dla miasta. Każdy kościół jest „stacją” jednego dnia Wielkiego Postu, co roku tego samego.

Modlitwa w wielkopostnych kościołach stacyjnych potrwa do Niedzieli Palmowej 10 kwietnia. Ostatnim jej etapem będzie kościół Wniebowstąpienia Pańskiego na warszawskim Ursynowie. Wyznaczony na dany dzień wielkopostny kościół stacyjny będzie otwarty przez cały dzień. Będzie w nim można uczestniczyć w Eucharystii, wyspowiadać się, znaleźć czas na adorację i przygotowanie do obchodów tej największej tajemnicy chrześcijaństwa, jaką jest misterium męki śmierci i zmartwychwstania Pańskiego.

– Są osoby, które codziennie pielgrzymują do kościołów stacyjnych. Oprócz modlitwy, to wspaniała okazja, aby poznać poszczególne kościoły i parafie – mówi ks. Tadeusz Sowa, moderator wydziałów duszpasterskich w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.

Z kolei ks. Przemysław Śliwiński, rzecznik Archidiecezji Warszawskiej, zwraca uwagę na wymiar pokutny tego pielgrzymowania.

– To konkretna praktyka wielkopostna, w której chodzi o podjęcie trudu pokutnego. Bóg chce, abyśmy oczyścili nasze serca i stali się znów wolni, zrzucając wszelkie obciążenia grzechu – podkreśla.

Każdego dnia w wyznaczonym kościele stacyjnym realizowany będzie ramowy program, wspólny dla wszystkich świątyń. Zgodnie z nim kościół otwarty będzie od 6.00 do 21.00. Przez cały dzień będzie możliwość spowiedzi, do godz. 15 potrwa adoracja Najświętszego Sakramentu. Poza tym, o godz. 12 wspólna modlitwa Anioł Pański i Różaniec, o 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego bądź Droga Krzyżowa, o 19.00 Gorzkie Żale.

Bazując na dotychczasowych doświadczeniach niekiedy parafie modyfikują ten program, dostosowując go do swoich realiów, dlatego warto wcześniej sprawdzić program w danej świątyni stacyjnej np. w internecie. Centralnym wydarzeniem każdego dnia modlitwy stacyjnej będzie Msza święta sprawowana o godz. 20. Godziny niektórych nabożeństw mogą być w niektórych kościołach inne, np. w niedziele.

Kościoły stacyjne Warszawy: