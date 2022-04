Paczka dla Ukrainy. Na Ukrainie przeżyją z nią kolejny tydzień  

Caritas Archidiecezji Warszawskiej zaprasza do włączenia się w akcję. Karton można pobrać w niektórych parafiach lub siedzibie Caritas przy ul. Wolskiej. Co włożyć do paczki?

Pół kilo makaronu, dwa opakowania ryżu, cukier, dwie kaszki dla dzieci, środki przeciwbólowe. Paczkę można w Polsce skompletować szybko, ale w bombardowanej przez Putina Ukrainie zapewni kilkuosobowej rodzinie możliwość przeżycia tygodnia.

Dlatego Caritas zachęca do włączenia się w akcję "Paczka dla Ukrainy".

- Włączyć się mogą rodziny, wspólnoty parafialne i szkolne koła Caritas - informuje ks. Sławomir Opaliński, wicedyrektor warszawskiej Caritas, podkreślając, że ukraińskie miasta są ostrzeliwane, a kobietom coraz trudniej zdobyć jedzenie dla swoich dzieci,

Caritas opracowała listę produktów. Są na niej artykuły spożywcze z długim terminem ważności, produkty dla dzieci, a także artykuły chemiczne i kosmetyczne. Specjalne kartony na paczki można pobrać w parafialnych lub szkolnych punktach Caritas. Dary można też zapakować we własny karton z logo akcji we wskazanych przez organizatora wymiarach (41 na 38 na 64 cm). Opakowanie nie powinno przekraczać wagi 18 kg i nie może być zaklejone. Po sprawdzeniu zawartości paczkę zamknie pracownik lub wolontariusz Caritas. Gotową paczkę należy przekazać do miejsca, skąd się pobrało karton.

Na terenie archidiecezji warszawskiej kartony można pobierać z magazynu w Pieńkach Zarębskich (gm. Żabia Wola, tel. do koordynatora 601 342 545) oraz - od 24 marca - z magazynu ośrodka Przystań, ul. Wolska 172.

Ogólnopolską akcję koordynuje Caritas Polska w imieniu Konferencji Episkopatu Polski. Do gotowej paczki dołączany będzie list z przesłaniem po ukraińsku: "Drodzy Ukraińscy Przyjaciele, wyrażamy Wam naszą solidarność i pilną pomoc. Wiemy, że przeżywacie dramatyczne chwile. W tych dniach skupiamy nasze myśli, modlitwy i działania na Was. Życzymy wam bezpieczeństwa i możliwości jak najszybszego powrotu do normalnego życia z najbliższymi. Możesz liczyć na nasze wsparcie! Caritas w Polsce".

Jak przygotować paczkę? Zgłoś się do najbliżej parafii i zapytaj o to, czy parafia włączyła się w ogólnopolską akcję Caritas. Jeżeli Twoja parafia otrzymała karton dedykowany akcji, pobierz go. Jeśli nie - przygotuj własny karton o wymiarach zbliżonych do 41 × 38 × 64 cm. Wypełnij go zgodnie z sugerowaną listą produktów. Paczka powinna zawierać zawsze produkty z trzech kategorii: żywność z długim terminem ważności (np. makaron, ryż, konserwy, puszki), produkty dla dzieci (np. kaszki, słoiczki, soki), artykuły chemiczne, kosmetyczne (np. papier toaletowy, chusteczki nawilżone, mydło, pasta do zębów, plastry opatrunkowe). Każda paczka powinna być zapakowana do pełna, ale tak, aby można było ją zamknąć. Waga paczki nie może przekroczyć 18 kg. Zadbaj o to, by paczka była kompletna i gotowa do przekazania rodzinie na Ukrainie (nie będzie uzupełniana). Jeżeli posiadasz własny karton, przyklej do niego logo akcji (do pobrania ze strony caritas.pl/paczkadlaukrainy), aby był możliwy do identyfikacji. Przygotowaną paczkę zanieś do parafii; dokładne miejsce i dzień dostarczenia paczki ustal z proboszczem. Nie zamykaj opakowania. Osoba w parafii odpowiedzialna za akcję sprawdzi, czy wszystkie produkty z listy zostały umieszczone w kartonie. Pamiętaj, aby w kartonie nie umieszczać odzieży, produktów wymagających przechowywania w lodówce oraz innych, które mogłyby ulec zniszczeniu w transporcie. Twoja paczka zostanie przesłana przez parafię do magazynu przeładunkowego i dalej trafi do potrzebujących osób w Ukrainie.