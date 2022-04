O najpotężniejszym z aniołów. Książki dla czytelników  

Święty Michał Archanioł jest patronem Kijowa. W Biblii jest opisany jako opiekun Niewiasty i ludu Bożego, jako ten, który walczy ze złem i go zwycięża. Dlatego w szczególnie trudnych czasach, w sytuacji zagrożenia, piętrzenia się diabelskich intryg, właśnie u niego szukamy wsparcia.

W modlitwie ułożonej przez papieża Leona XIII po mistycznej wizji, której doświadczył, prosimy Michała Archanioła o obronę i pomoc. Bo jak niejednokrotnie pokazała historia, najpotężniejszy z aniołów skutecznie broni Kościoła przed złem.

O roli aniołów, ich hierarchii, o kulcie św. Michała Archanioła i cudach z nim związanych bardzo rzetelnie i wyczerpująco pisze o. Zdzisław Kijas OFMConv. Przytacza fragmenty Biblii, przywołujące postać św. Michała Archanioła, pisma Ojców Kościoła, świętych, pokazuje historię miejsce związanych z kultem archanioła. Książkę kończą modlitwy, jakimi możemy przywoływać anielskiej pomocy.

Dla naszych Czytelników mamy 3 egzemplarze książki „Pod opieką Michała Archanioła”, ufundowane przez Towarzystwo „Powściągliwość i Praca”.

Otrzymają je nadawcy 1., 5. i 10. e-maila z hasłem: „Konkurs”, które dotrą do nas (warszawa@gosc.pl) do 30 marca. W mailu prosimy o podanie danych adresowych, niezbędnych do wysyłki książki.