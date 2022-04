Dziękujmy za życie. Dzień skupienia w Świątyni Opatrzności Bożej  

Eucharystia dziękczynna za dar życia będzie celebrowana o godz. 12. 11. dzień skupienia wspólnoty skupionej wokół Świątyni Opatrzności Bożej rozpocznie się adoracją Najświętszego Sakramentu o godz. 10. O 11.00 konferencję pt. "Nigdy nie będziesz sam. Opatrzność Boża w życiu człowieka" wygłosi dominikanin o. Krzysztof Pałys.

Dziś grupa darczyńców liczy już ponad 100 tysięcy osób. To dzięki ich zaangażowaniu i modlitwie powstające Narodowe Sanktuarium wypełnia się wdzięcznością dla Bożej Opatrzności. W trosce o duchowe owoce podjętego dzieła kardynał Kazimierz Nycz zaprosił Wspólnotę Darczyńców do zanoszenia modlitwy w intencjach przeznaczonych dla całej wspólnoty na każdy miesiąc kolejnego roku. Dwa razy do roku wspólnota i przyjaciele Świątyni Opatrzności Bożej zapraszani są do uczestnictwa w dniu skupienia.