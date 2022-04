Niech jego modlitwa otacza całe miasto  

Wizerunek przedstawia papieża z bazyliką św. Piotra w tle, trzymającego na ręku roześmiane dziecko.

- Święty Jan Paweł II był nie tylko obrońcą życia, ale wielkim promotorem rodziny. Dlatego chcemy, by modlitwa za jego przyczyną otaczała nasze miasto, zwłaszcza rodziny oczekujące narodzin dziecka - mówił o. Krzysztof Wendlik.

Autorami obrazu są Anna Zyndwalewicz oraz Artur Lobus, artyści z okolic Środy Śląskiej. Wizerunek Jana Pawła II zawisł na filarze lewej nawy świątyni. Przed obrazem umieszczono również klęcznik z relikwiami świętego. Niedawno w kościele zawisły też wizerunki św. Matki Teresy z Kalkuty oraz Jezusa Miłosiernego, a 28 maja zostanie odsłonięty także obraz bł. Stefana Wyszyńskiego.

Mszy św. podczas uroczystości przewodniczył ks. Marcin Szczerbiński, archidiecezjalny duszpasterz rodzin. W trakcie Eucharystii 39 osób złożyło przyrzeczenia duchowej adopcji. Pierwszą duchową adopcję podjęto w kościele paulinów 35 lat temu. Od tego czasu uratowano od aborcji tysiące dzieci.

- Podczas mroku, który dziś okrywa świat, wybija wielkie światło modlitwy papieża Franciszka, ale i ta piękna uroczystość Zwiastowania Pańskiego. My, ludzie wiary, radością taką powinniśmy się nasycać, bo Bóg wszechmogący, stwórca nieba i ziemi, niezmierzony i nieustraszony, zechciał przyjść i być naszym bratem. Ta historia ma dziś początek. Dziś mówimy: chwała Bogu za Maryję. W naszym sercu powinno bić wielkie źródło dziękczynienia za dar życia. Bóg wcielony chce współuczestniczyć w naszym ziemskim trudzie. Jezus cierpiał nie trochę, ale bardzo. To nas może ocalić w różnych chwilach naszych trudów - mówił w homilii ks. Szczerbiński, zapewniając, że modlitwa za poczęte dzieci ma wielki sens. - Prowadzę Dom Samotnej Matki w Chyliczkach i te cuda, które tam się dokonują, pokazują, że mocą waszej modlitwy Pan Bóg działa na kobiety, by wśród wielu możliwości wybrały jedyną, by życie mogło żyć. Dzisiejsze święto jest więc także dziękczynieniem za was - zapewniał archidiecezjalny duszpasterz rodzin.