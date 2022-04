Msza św. w 79. rocznicę akcji pod Arsenałem  

Obchody 79. rocznicy akcji pod Arsenałem, jednej z najbardziej brawurowych operacji wojskowych przeprowadzonych w okupowanej stolicy przez Grupy Szturmowe Szarych Szeregów, odbyły się w Warszawie 26 marca.

W intencji uczestników akcji odprawiona została w katedrze polowej Wojska Polskiego Msza św., której przewodniczył ks. ppłk Robert Krzysztofiak, kapelan Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionów "Zośka” i "Parasol”. Do katedry wprowadzone zostały sztandary wojskowe oraz instytucji kombatanckich i szkół noszących imiona jednostek i bohaterów AK.

W kazaniu ks. ppłk Robert Krzysztofiak przypomniał okoliczności i przebieg akcji pod Arsenałem. - Dziś nie ma wśród nas żadnego z uczestników tej akcji. Jednak zostawili nam, współcześnie żyjącym, testament. Nieustanna praca nad sobą, doskonalenie swoich umiejętności, umiłowanie Boga i ojczyzny, świadectwo godnego, prawego życia są tymi wartościami, za które można oddać własne życie - powiedział.

Kapelan podkreślał, że przesłanie uczestników akcji pod Arsenałem, których znamy dzięki lekturze książki Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec”, jest aktualne szczególnie teraz, kiedy toczy się wojna na Ukrainie. - Choć nie musimy zbrojnie przeciwstawiać się okupantowi w naszej Ojczyźnie, to nie zwalnia nas to z czujności i odwagi, by iść za dobrymi wzorcami. I w naszej codzienności świadczyć o tym, że są wartości, na których należy budować i za które można oddać to, co najcenniejsze, nawet własne życie - przekonywał.



Przed błogosławieństwem uczestnicy 51. Rajdu Arsenał - cyklicznej imprezy harcerskiej organizowanej w rocznicę akcji pod Arsenałem, przekazali na ręce ks. ppłk. Roberta Krzysztofiaka medal "Zasłużony dla rajdu Arsenał” dla biskupa polowego Wiesława Lechowicza.

Po zakończeniu Mszy św. i odśpiewaniu „Modlitwy harcerskiej” wierni udali się pod budynek Arsenału, gdzie odbył się apel pamięci i ceremonia złożenia kwiatów przy głazie upamiętniającym akcję.