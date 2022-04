Tramwajem do Świątyni Opatrzności Bożej. Kiedy?  

To najważniejsza inwestycja tramwajowa w Warszawie. Mieszkańcy Wilanowa do Śródmieścia dojadą w niecałe pół godziny.

Nowa trasa o długości 7,5 km będzie zielona, wzdłuż niej będzie rosło blisko 500 drzew. Co najważniejsze pozwoli zaoszczędzić czas – warszawiacy pokonają trasę z Wilanowa do centrum w niespełna 30 minut. Koszt budowy to ponad 685 mln zł, ale miasto otrzyma do niej dofinansowanie unijne.

- Przyjazna Warszawa to przyjazny i dobry transport publiczny, dlatego rozwijamy sieć tramwajową w stolicy. Pracujemy już nad dokumentacją dotyczącą tramwaju wzdłuż Pola Mokotowskiego i Modlińskiej oraz projektami budowlanymi trasy na Gocław i Zieloną Białołękę. To nasz absolutny priorytet, żeby rozbudowywać komunikację publiczną. Nie jest to łatwe, bo ceny każdej inwestycji rosną - mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy, który dziś podpisał umowę na budowę trasy tramwajowej do Wilanowa.

Rozpocznie się przy skrzyżowaniu ul. Puławskiej i Goworka. Przebudowa obejmie również istniejący odcinek trasy tramwajowej od ulicy Rakowieckiej do Placu Unii Lubelskiej. Liczącą aż 22 metry różnicę poziomów w kierunku dolnego Mokotowa tramwaj pokona ulicą Goworka i Spacerową. Następnie linia będzie przebiegać prosto, ulicami Belwederską i Sobieskiego, w kierunku Miasteczka Wilanów. Przystanek końcowy przeznaczony dla dwukierunkowych tramwajów znajdzie się u zbiegu al. Rzeczypospolitej i Branickiego. W sumie powstanie aż 31 przystanków. Na całej trasie będzie działał system zielonej fali, dzięki któremu tramwaje nie będą musiały czekać przed skrzyżowaniami na zmianę świateł.