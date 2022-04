U progu Wielkiego Tygodnia pasyjny koncert przy ul. Miodowej  

Jest to wyjątkowe wydarzenie, podczas którego będzie można wysłuchać zarówno śpiewów łacińskich, jak i tradycyjnych polskich pieśni pasyjnych. Koncert objął patronatem bp Michał Janocha, przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego.



- U progu Wielkiego Tygodnia chcemy zaprosić słuchacza w podróż po tym czasie - muzyczną, ale także, a może przede wszystkim duchową. Doświadczenie głębi i powagi "rdzennego”, własnego śpiewu liturgii rzymskiej - chorału gregoriańskiego oraz „omodlonych” przez wieki pieśni nabożnych może odmienić nasze spojrzenie na ostatnie dni Wielkiego Postu i ubogacić przeżywanie świąt paschalnych w XXI wieku - mówi Piotr Ulrich, pierwszy kantor i założyciel Scholae Cantorum Beati Vladislai.

Podczas koncertu “Recessit Pastor noster. Śpiewy Wielkiego Tygodnia”, który odbędzie się 9 kwietnia o 19.15 w kościele Przemienienia Pańskiego przy ul. Miodowej, kantorzy ze Scholae Cantorum Beati Vladislai wykonają utwory ściśle powiązane z duchowym przeżywaniem okresu przygotowania do Wielkanocy. Uczestnicy wysłuchają zarówno hymnów łacińskich, jak i tradycyjnych polskich pieśni pasyjnych. Organizatorzy udostępnią broszury z tłumaczeniami tekstów, by każdy mógł zapoznać się z głębokim znaczeniem śpiewanych słów.

Nazwa koncertu to nawiązanie do responsorium Recessit Pastor noster, wykonywane podczas Ciemnej Jutrzni Wielkiej Soboty, a w Polsce przeznaczone także do śpiewu podczas procesji do Grobu Pańskiego w Wielki Piątek.

- W gruncie rzeczy jego słowa oddają niesamowity charakter Wielkiego Tygodnia. Pełne żałoby “Odszedł nasz pasterz” już za chwilę przeradza się w paschalną nadzieję. W tej perspektywie warto widzieć nie tylko ten konkretny śpiew, ale także wszystkie inne - dostrzegać to światełko w tunelu, którym jest świadomość, że Chrystus swoją śmiercią zniszczył więzienie piekielne, zmiażdżył potęgę szatana. Tą nadzieją, obecną nie tylko w tekście, ale i melodiach, chcemy podzielić się z Słuchaczami naszego koncertu - wyjaśnia w rozmowie Piotr Ulrich.

W trakcie koncertu będzie można usłyszeć m.in. “Gloria Laus” - hymn do Chrystusa Króla, tradycyjnie wykonywany podczas procesji niedzieli Palmowej; “Improperia” - wielkopiątkowy śpiew przeznaczony na adorację Krzyża, zawierający w sobie grecko-łaciński Trishagion; “Recessit Pastor noster” i “Velum templi” - responsoria ciemnych jutrzni oraz znane z parafialnych liturgii: “Króla wznoszą się znamiona” oraz “Płaczcie Anieli”.

Schola Cantorum Beati Vladislai - męski zespół śpiewaczy działający od niecałych 4 lat. Składa się z młodych ludzi - pasjonatów katolickiej muzyki liturgicznej, w szczególności chorału gregoriańskiego. Celem działania Scholae jest przede wszystkim posługa liturgiczna (Schola od trzech lat śpiewa m.in. na Mszach Świętych w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego przy Placu Teatralnym), ale też popularyzacja tradycyjnych form muzyki liturgicznej Kościoła łacińskiego.