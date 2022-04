Kard. Nycz na Wielkanoc: Tam gdzie krzyż, tam zmartwychwstanie

- Przeżywanie świąt to nie tylko nasza wiara w to, że Chrystus umarł i zmartwychwstał, ale też wszystko, co robimy dla innych - wskazał metropolita warszawski w życzeniach wielkanocnych.

Tam, gdzie jest krzyż, tam następuje zmartwychwstanie - podkreślił kard. Kazimierz Nycz, składając diecezjanom życzenia z okazji Wielkanocy.

Specjalne przesłanie opublikowano na stronie internetowej archidiecezji warszawskiej i kanale YouTube.

Ukraińcom metropolita warszawski życzył pełni świąt Zmartwychwstania, mimo ciężkiej sytuacji, w jakiej się znajdują.

Życzenia Wielkanocne Metropolity Warszawskiego 2022

Kard. Kazimierz Nycz zwrócił uwagę na kontekst tegorocznych Świąt Wielkanocnych. Wiele uwagi poświęcił wojnie.

- Ukraina, kraj dotknięty wojną ze strony Rosji, kraj dotknięty cierpieniem i bólem, doświadcza krzyża, ale na drodze krzyżowej znajdują się ludzie, którzy pomagają jak ewangeliczny Cyrenejczyk - powiedział metropolita warszawski, dziękując zarazem wszystkim wspierającym uchodźców z Ukrainy.

- Pamiętajmy o tym, że przeżywanie świąt to nie tylko nasza wiara w to, że Chrystus umarł i zmartwychwstał, nie tylko modlitwa i piękna liturgia Triduum Paschalnego i Niedzieli Wielkanocnej, ale też chrześcijański czyn, czyli to wszystko, co robimy dla innych, ochotnie i konkretnie - wskazał kard. Nycz.

- Diecezjanom i wszystkim, którzy przeżywają Wielkanoc, angażując się w pomoc naszym sąsiadom, życzę wielu Bożych łask i Bożej pomocy, a także wiele radości od Jezusa Zmartwychwstałego! - powiedział metropolita warszawski.