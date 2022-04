Jak dziś rozpoznać Zmartwychwstałego? Książki dla czytelników  

Apostołowie Piotr i Jan patrzyli na ten sam pusty grób Chrystusa. Ale tylko drugi uczeń „ujrzał i uwierzył” - zobaczył w grobie życie.

Czy Jan był uprzywilejowany, bo był nazywany umiłowanym uczniem? Jak tłumaczy dominikanin o. Szymon Popławski, na określenie spojrzenia Jana w wielkanocny poranek Ewangelia używa greckiego słowa „eiden”, które oznacza „widzieć dalej, głębiej”.

To znaczy, że Jan patrzył na rzeczywistość inaczej. Widział ją oczami wiary, dlatego był w stanie w porzuconych chustach w grobie zobaczyć ślad Zmartwychwstałego.

Po śmierci Jezus ma ciało, które jednak wygląda i zachowuje się inaczej niż za życia. Nawet bliscy, którzy spędzili u boku Jezusa lata, po Jego zmartwychwstaniu mieli problem z rozpoznaniem.

Stojąca przy pustym grobie Maria Magdalena myślała, że rozmawia z ogrodnikiem. Uczniowie idący do Emaus przeszli szmat drogi, zanim w towarzyszu wędrówki rozpoznali Pana. Nad Jeziorem Galilejskim zorientowano się dopiero po kolejnym cudownym połowie ryb. Jezus rozmawia, je posiłek, daje się dotknąć, ale też przechodzi przez zamknięte drzwi i nagle znika.

Tym szczególnym znakom Zmartwychwstałego przyglądają się dominikanie: o. Szymon Popławski, o. Jacek Szymczak i o. Adam Szustak. Analizują Jego wygląd, zachowanie i reakcje uczniów na pierwsze spotkanie po tragedii Golgoty. Przypatrują się też temu, co przeszkadza uczniom w rozpoznaniu Pana.

Wszystko po to, żebyśmy teraz potrafili w swoim życiu rozpoznać ślady i działanie Zmartwychwstałego. Jest trudno często trudne, bo przychodzi On nie tak, jak to sobie wyobrażamy. „Nie ma sensu szukanie znaków na niebie i ziemi, które mają tylko potwierdzić to, co podsuwają nam emocje czy wyobraźnia. Oczekiwanie nadzwyczajności jest przeszkodą, która uniemożliwia nam spotkanie z żywym Bogiem. Jeśli chcemy spotkać Zmartwychwstałego, to uczmy się dostrzegać Go w prostych gestach i zwykłych sprawach codzienności” – piszą dominikanie.

Dla naszych Czytelników mamy 3 egzemplarze książki: „Znaki szczególne Zmartwychwstałego. Rekolekcje paschalne”, ufundowane przez dominikańskie wydawnictwo W drodze. Otrzymają je nadawcy 1., 5. i 10. e-maila z hasłem: „Konkurs”, które dotrą do nas (warszawa@gosc.pl) do 21 kwietnia. W mailu prosimy o podanie danych adresowych, niezbędnych do wysyłki książki.