Bp Rafał Markowski: Powstańcy z getta symbolem walki o wolność  

79 lat temu w getcie warszawskim, w którym przebywało ponad 56 tys. Żydów wybuchło trwające miesiąc powstanie. Około 6 tys. z nich zginęło na miejscu w walce, na skutek pożarów i zaczadzenia, 7 tys. Żydów Niemcy zamordowali na terenie getta, tyle samo wysłali do obozu zagłady w Treblince. Pozostała grupa ok. 36 tys. została wysłana do innych obozów, przede wszystkim do Auschwitz i Majdanka. Teren getta został zrównany z ziemią. Tomasz Gołąb /Foto Gość