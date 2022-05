IPN upamiętni siostry felicjanki z czasów okupacji  

Uroczystość rozpocznie się Mszą św. w intencji Matki Marii Symplicyty i sióstr felicjanek o godz. 13 w kościele pw. M.B. Królowej Polski przy ul. Kościuszkowców 85. Po Mszy św. na terenie przyklasztornym nastąpi odsłonięcie tablicy upamiętniającej Matkę Marię Symplicytę Nehring, przełożoną warszawskiej Prowincji pw. Matki Bożej Królowej Polski Zgromadzenia Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo oraz inne siostry zgromadzenia, które w czasie okupacji ukrywały dzieci pochodzenia żydowskiego i prowadziły tajne nauczanie. Wydarzeniu będzie towarzyszyło otwarcie wystawy pt. "Wy macie być opoką dla przyszłości…”.

Instytut Pamięci Narodowej będzie reprezentował m.in. Adam Siwek, dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN.

Matka Maria Symplicyta, jako Amerykanka polskiego pochodzenia, po przystąpieniu Stanów Zjednoczonych do wojny była więziona na Pawiaku od 6 października do 12 grudnia 1942 r. We wrześniu 1939 r. siostry felicjanki niosły samarytańską pomoc rannym żołnierzom polskim, a w latach okupacji 1939-1945, współpracując z lokalnymi władzami Wawra, prowadziły tajne nauczanie w szkole średniej funkcjonującej pod nazwą Szkoły Gospodarstwa Domowego, ukrywały dzieci pochodzenia żydowskiego w wawerskim sierocińcu św. Feliksa i pomagały tysiącom cywilów.

Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Warszawie pokryło koszt budowy tablicy oraz współfinansowało przygotowaną wystawę.