Jadwiga Chruściel ps. Kozaczek urodziła się 25 czerwca 1928 r. w Stryju. Była córką komendanta Okręgu Warszawskiego AK i dowódcy Powstania Warszawskiego gen. Antoniego Chruściela ps. Monter. W czasie Powstania Warszawskiego była łączniczką sztabu I Obwodu AK Radwan (Śródmieście). W powstaniu była też jej siostra Wanda ps. Kalina, która była oficerem Okręgu Warszawskiego AK.

Po Powstaniu Warszawskim była jeńcem Stalagu XI B Fallingbostel, następnie Oflagu IX C Molsdorf (jako ordynans). Po wyzwoleniu obozu jenieckiego trafiła do ośrodka Pomocniczej Morskiej Służby Kobiet, skąd przez Francję i Anglię trafiła do Szkocji, gdzie rozpoczęła swoją przygodę z harcerstwem.

W 1947 r. złożyła przyrzeczenie harcerskie. Po przeprowadzce do Londynu założyła i prowadziła drużynę wędrowniczek „Jantar”, a w 1951 r. objęła funkcję hufcowej Hufca „Bałtyk”. W 1956 r. wyemigrowała do USA. W Stanach Zjednoczonych włączyła się do pracy harcerskiej, prowadząc przez 3 lata Hufiec „Podhale” w Nowym Jorku. W latach 1969-1973 była dwukrotnie wybrana Komendantką Chorągwi. Opracowała i wydała szereg podręczników: „Co drużynowa zuchów powinna wiedzieć”, „Wędrowniczki”, „JAK prowadzić drużynę harcerek”, „Sprawności Harcerek”, „Tropicielka”. Od 1962 do 2012 r. mieszkała w Nowym Jorku.

W 2012 r. przeprowadziła się do Polski i zamieszkała w Warszawie. Uczestniczyła w wielu wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Powstania Warszawskiego oraz spotkaniach harcerskich Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i Kręgu Anonimowych Harcerek „KAHA”, dzieląc się swoim doświadczeniem harcerskim oraz wspomnieniami.

Do ostatnich dni Jadwiga Chruściel utrzymywała kontakt ze swoimi wychowankami z Londynu i Nowego Jorku. "Zawsze uśmiechnięta, do końca dzielna, niezależna, wymagająca od siebie i innych" - wspominają ją harcerze i harcerki.

W 2018 r. została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.