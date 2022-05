Pięć minut łaski  

Gdzie postawić granicę? Wiele lat temu, gdy chodziłem jeszcze do szkoły, miałem w klasie kolegę, którego rodzice twierdzili, że komputer to wcielone zło, i argumentowali, że skoro ludzie przez tysiące lat obywali się bez tego urządzenia, to jest ono zbędne. Ludzie przez tysiące lat obywali się też bez wiedzy o bakteriach i wirusach (mając średnią życia w okolicach 30–40 lat), ale to nie dowód by zamknąć wszystkie laboratoria mikrobiologiczne, a wirusologów wysłać do prac polowych.