Majówkowy piknik przy katedrze św. Floriana i św. Michała Archanioła wraca po pandemii. Rozpocznie się o 13.30 po Sumie, w programie m.in.: ciepły poczęstunek, atrakcje dla dzieci (wóz strażacki, basen z piłeczkami, wata cukrowa), występ chóru Seniorita, zwiedzanie studia Radia Warszawa, wspólne śpiewanie przy akordeonie oraz konkurs wokalny "The Voice of Florian", spotkanie autorskie z Weroniką Pawlak, pytania do księdza proboszcza, rozstrzygnięcie konkursu o św. Florianie.

Piknik "Majówka u Floriana" zakończy się wspólnym odśpiewaniem Litanii Loretańskiej o 17.30.

Zdaniem proboszcza parafii katedralnej, impreza jest okazją do poznania bliżej parafian i bycia razem.