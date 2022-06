Mszy św. o godz. 10 będzie przewodniczył metropolita warszawski. - Pierwsze wspomnienie liturgiczne po beatyfikacji jest o tyle ważne, że w jakiś sposób wdrażamy kult nowego błogosławionego, a także zapraszamy do poznawania go i modlitwy przez jego orędownictwo i wstawiennictwo - mówi kard. Kazimierz Nycz.

Zapytany o to, czego młodzi kapłani mogą nauczyć się od nowego błogosławionego, kard. Nycz wymienia wierność, heroiczność, gorliwość w służbie ludowi Bożemu i głoszeniu Ewangelii w parafiach, do których zostaną posłani. - To podstawa kapłaństwa - zwraca uwagę metropolita. - Ale przede wszystkim powinni przestrzegać przykazania miłości bliźniego, na co kard. Wyszyński szczególnie zwracał uwagę w dziele "ABC Społecznej Krucjaty Miłości". To właśnie miłość nieprzyjaciół jest wyznacznikiem nauki Kościoła - dodaje.

Spośród 13 przyszłych księży 8 przygotowywało się do kapłaństwa w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie, a 5 - w Archidiecezjalnym Seminarium Duchownym "Redemptoris Mater" w Warszawie.

Jak podkreśla kard. Nycz, dużym wyzwaniem, z którymi będą się musieli zmierzyć młodzi kapłani, jest laicyzacja, która dotyczy szczególnie młodego pokolenia. - Młodzi ludzie przestają potrzebować Boga. Wydaje im się, że wszystko potrafią zrobić sami. Dlatego nie wystarczy czekać, aż oni sami przyjdą do kościoła na Mszę św. czy nabożeństwo, ale trzeba tych ludzi szukać i wychodzić do nich - podkreśla.

Tego dnia o godz. 19 w archikatedrze warszawskiej metropolita warszawski będzie również przewodniczył uroczystej Mszy św. w pierwsze liturgiczne wspomnienie bł. Stefana Wyszyńskiego. - Będziemy się modlić o kanonizację prymasa Wyszyńskiego - mówi kard. Nycz.

Kardynał Wyszyński został beatyfikowany wspólnie z matką Elżbietą Różą Czacką 21 września 2021 r. w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Mszy św. w imieniu papieża Franciszka przewodniczył kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Oboje nowych błogosławionych wspominamy w liturgii Kościoła w maju - bł. Stefana Wyszyńskiego 28 maja, kiedy przypada również rocznica jego śmierci, a matkę Elżbietę Czacką - 19 maja.