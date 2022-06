Połączył nas ks. Jerzy  

Ruszył nabór do drugiej edycji ogólnopolskiej szkoły letniej dla uczniów i nauczycieli poświęconej kapelanowi "Solidarności”. Zgłoszenia do końca czerwca.

Organizowane przez Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki i Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej wakacyjne spotkania z ks. Jerzym "Prawda, wolność, solidarność”, które w tym roku odbędą się 3-7 sierpnia na Żoliborzu, adresowane są do młodzież szkół średnich, nauczycieli historii i religii.

- Ideą szkoły letniej jest przekazywanie wartości obecnych w historii księdza Jerzego Popiełuszki i w etosie Solidarności, które dziś tak bardzo potrzebne są uczniom starającym się odróżnić dobro od zła i wolność od niewoli - mówi Paweł Kęska, koordynator edukacyjnej inicjatywy.



Uczestnicy wakacyjnej szkoły wezmą udział wykładach, warsztatach i w spotkaniach ze świadkami życia kapelana Solidarności, a także w pokazach filmowych. Będą też współzawodniczyć w grze miejskiej, podążając po Warszawie szlakiem księdza Jerzego.



Udział w szkole letniej zapowiedzieli m.in. historycy prof. Jan Żaryn i prof. Rafał Łatka, świadkowie strajku w Hucie Warszawa w 1980 r. i przedstawiciele rodziny Popiełuszków. Zajęcia odbywać się będą w dawnym mieszkaniu ks. Jerzego na Żoliborzu oraz w należącym do parafii św. Stanisława Kostki Domu Pielgrzyma Amicus.



W ubiegłym roku w wakacyjnych warsztatach z ks. Jerzym wzięło udział 22 uczestników ze szkół średnich z całej Polski, w tym także z Warszawy. - Na szkole letniej poznałam wielu przyjaciół i choć mieszkamy w innych częściach Polski, połączył nas ksiądz Jerzy - mówi Eliza Pardyka, uczestniczka ubiegłorocznej edycji. - To nie jest tak, że z chwilą śmierci zakończyło się jego działanie, bo będąc w niebie może działać na większą skalę. Ksiądz Jerzy już za życia skupiał wokół siebie ludzi z różnych środowisk, robotników, aktorów, profesorów i zwykłych ludzi, którzy przychodzili na Mszę św. za ojczyznę, wierząc, że w ten sposób pokonają siłę zła. Tak działa także dziś - przekonuje 17-latka.



Warunkiem udziału w szkole letniej jest napisanie pracy literackiej liczącej 3,5 tys. znaków na temat: "Ksiądz Jerzy Popiełuszko - bohater zwykłych ludzi”. Zgłoszenia należy składać do 30 czerwca. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.muzeumkspopieluszki.pl w zakładce szkoła letnia.