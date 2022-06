Nowi kanonicy na Bielanach  

Kanonicy noszą specjalny strój chórowy, którego elementy nawiązują do koloru habitów kamedulskich. W skład każdej kapituły wchodzi dwunastu kanoników – pięciu kanoników braci i siedmiu kanoników gremialnych – oraz kanonicy protektorzy, czyli członkowie honorowi kapituły.

Instalacja członków Kapituły Kampinosko-Bielańskiej odbędzie się w sobotę 4 czerwca w czasie Mszy Świętej w kolegiacie Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Lesie Bielańskim, której o godz. 10 będzie przewodniczył metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Podczas obrzędu kanonik składa wyznanie wiary oraz przysięgę o wiernym wypełnianiu obowiązków związanych z otrzymaną godnością i zachowaniu tajemnicy urzędowej, a następnie zajmuje miejsce wyznaczone w stallach.

– Kapitułę założył kard. Józef Glemp w 2003 r. dla uczczenia tysięcznej rocznicy męczeńskiej śmierci pięciu braci eremitów z Międzyrzecza: Benedykta, Jana, Izaaka, Mateusza i Krystyna oraz kamedułów, którzy w XVII wieku prowadzili na Bielanach życie pustelnicze, skupione przy kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Chciał w ten sposób przywrócić ducha kamedulskiego oraz ewangelizować środowisko naukowe – wyjaśnia ks. Matteo Campagnaro, proklamator kapituły. – To miejsce miało być płucem duchowym przy powstającej Warszawie. Obecnie kolegiatę Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Lesie Bielańskim otaczają ośrodki naukowe: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Akademia Katolicka w Warszawie.

W czasie Mszy Świętej odbędzie się również przyjęcie nowych członków do Stowarzyszenia Fides et Ratio, które powstało w 2003 r., aby współpracować z kapitułą. Po Mszy Świętej odbędzie się sympozjum naukowe “Życie jako wartość i zadanie”, organizowane wspólnie przez kapitułę i stowarzyszenie.

Kapituła spotyka się co najmniej pięć razy w roku, w dni wyznaczone w statucie. – Wejście do kapituły to nie tylko zaszczyt dla księdza, ale też pewien obowiązek – dodaje ks. Campagnaro.

Kanonicy, którzy należą do kapituły, noszą czarną sutannę z fioletowymi obszywkami i guzikami, fioletowy pas z frędzlami, komżę, biały mucet z fioletowymi obszywkami, czarny biret z fioletowym pomponem, dystynktorium oraz pierścień.