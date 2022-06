W pierwszą sobotę miesiąca podczas Mszy św. w konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku 6 diakonów VI roku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej przyjęło z rąk bp. Romualda Kamińskiego święcenia prezbiteratu.

- Wasza służba ma być do końca. Nie szukajcie innych zadań. Miejcie w sobie czystą radość Bożą. Bądźcie pokorni i czyści, by nie wplątać się w przeróżne interesy tego świata. Macie być pomocą na drogach innego człowieka, według tego, co mówił św. Paweł: "Jedni drugich brzemiona noście" - radził ordynariusz warszawsko-praski, zaznaczajac, że choćby przychodziły ciężkie udręczenia, normalne dla drogi ziemskiej, w najgłębszych pokładach serca neoprezbiterów będzie panował pokój, o ile będą ludźmi modlitwy.

Bp R. Kamiński wskazał, że w 30-letniej historii diecezji warszawsko-praskiej święcenia po raz drugi odbywają się poza katedrą. Przypomniał, że konkatedra na Kamionku jest świątynią szczególną, bo patronuje jej Matka Boża Zwycięska, która pomogła zwalczyć zło, które pojawiło się ze Wschodu w 1920 r.

- Nasi bracia zostają obdarowani kapłaństwem na konkretny czas. Nie myślę tu o latach, ale o jakości tego kawałka historii, na szlaki której zostają posłani. Gdy będziecie kiedyś wspominać początki waszego kapłaństwa, jednym z pierwszych elementów będzie to, że były one związane z wojną i z tym wielkim wysiłkiem, jaki nasi bracia i siostry wkładają, by być na drogach innych ludzi i im pomagać. To ostatnie będzie dla was szczególnie przydatne - zaznaczył.

Ordynariusz warszawsko-praski dodał, że kapłanom ciągle będą towarzyszyć słowa "Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem". Na koniec Eucharystii prosił o modlitwę w intencji nowych powołań kapłańskich.

- Jednak jeszcze ważniejsza jest modlitwa o święte powołania małżeńskie i rodzicielskie. Ta prośba jest fundamentalna - podkreślił.

Uroczystość ubogacił śpiew Konkatedralnego Chóru Kamionek pod Jolanty Janczuk-Tyszkiewicz oraz chór seminaryjny. Mszę Świętą transmitowało Radio Warszawa oraz kanał SalveNET.

Święcenia kapłańskie przyjęli: