Dziękujemy za błogosławionych kard. Stefana Wyszyńskiego i matkę Elżbietę Różę Czacką - tak brzmiało hasło XV Święta Dziękczynienia, które odbywa się w uroczystość Zesłania Ducha Świętego w Świątyni Opatrzności Bożej.

- Wierzymy, że modlitwa Jana Pawła II: "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi" stała się początkiem wielkiej zmiany w Polsce, w Europie i w Kościele. Ufamy, że to wołanie do Ducha Świętego dziś, gdy świat wychodzi ze skutków pandemii, w czasie wojny, jaką Rosja rozpętała przeciwko Ukrainie, gdy Kościół katolicki szuka drogi do młodego pokolenia, to wołanie i modlitwa są również potrzebne. 12 września, gdy przeżywaliśmy w tej świątyni wspaniałą beatyfikację kard. Wyszyńskiego i m. Czackiej, nikt nawet nie przypuszczał, że dzisiejsze dziękczynienie będziemy przeżywać w takich okolicznościach. Że Pan Bóg da nam tych patronów na zupełnie nowe wyzwania na świecie i w Kościele - powiedział na początku Mszy św. kard. Kazimierz Nycz, witając przedstawicieli Episkopatu, w tym kard. Stanisława Dziwisza i abp. Wojciecha Polaka, a także władze samorządowe wszystkich szczebli, służb państwowych, osoby konsekrowane i darczyńców, m.in. osoby związane ze środowiskami nowych błogosławionych.

Homilię wygłosił biskup gliwicki Jan Kopiec, który przewodniczy Radzie Programowej wydania krytycznego zapisków "Pro memoria" autorstwa Prymasa Tysiąclecia. Poświęcił ją nowym błogosławionym, których relikwie z archikatedry warszawskiej niesione były w wielkiej, 11-kilometrowej procesji przez środowiska czcicieli bł. matki Czackiej oraz bł. kard. Wyszyńskiego.

- Obie te święte postacie dobrze się rozumiały, wzbogacały się duchowymi skarbami, dlatego tyle dobra wyrosło z ich żarliwej wiary. Z tej obfitości czerpiemy wszyscy. A moment ich beatyfikacji w jednym terminie zastał już nasze pokolenia dobrze wyposażone w niezbędne świadectwa, z jakich możemy korzystać i układać nasze przekonania, odnoszące się do odczuwania przez nas ich komplementarnej misji w ojczyźnie i Kościele, także na płaszczyźnie Kościoła powszechnego. Wdzięczni jesteśmy dobremu Bogu za natchnienia, by dzieło wiary i życia tych wspaniałych postaci trwało z pożytkiem w Kościele świętym. Bo jeżeli Kościół ogłasza kogoś błogosławionym czy świętym, to dla wyraźnego wskazania: tyle dobra z tego płynie dla wzrastania w wierze i pomnażaniu dobra - mówił bp Kopiec. - Dziękując za wyniesienie tych wspaniałych przedstawicieli naszego narodu do chwały ołtarza, niezmiennie pytamy, skąd brał siły kard. Stefan, by się nie zrazić postawą wrogów, by dla "świętego spokoju" nie zamknąć się w prywatnej kaplicy i tylko tak prowadzić nawet najgłębsze refleksje o egzystencjalnych potrzebach każdego mieszkańca umiłowanej ojczyzny? Skąd czerpała matka Róża moc, by nie zrezygnować z żywotnych możliwości dawania świadectwa o miłości bliźniego, na wzór Syna Bożego, który pierwszy nas umiłował, zanim dostrzegliśmy Go umierającego na krzyżu dla naszego zbawienia? My wiemy: ich moce ducha wyrastały z postawy zaufania do Bożego zapewnienia: "Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali". Czy pozwalamy, by i w nas powtarzała się ta sama sytuacja i otrzymana odpowiedź: "Wystarczy ci mojej łaski"? Czegóż więcej wypatrujemy? - pytał kaznodzieja.

Dodał, że oboje błogosławieni, za których Bogu i Kościołowi dziękujemy, pozostawili nam program życia nie tylko na lata spokojne, ale nade wszystko na trudne czasy. - Nie usprawiedliwiajmy się, że ich czasy i potrzeby były inne. Zawsze, od wieków, człowiekowi potrzeba akceptacji i miłości. Przed nami byli ci, którzy to zrozumieli. Im zawierzajmy nasze rozterki. Dla wspólnego dobra. I prośmy pokornie: niech się tak stanie - zakończył bp Kopiec.

Podczas XV Święta Dziękczynienia 200 tys. intencji modlitewnych, które wpłynęły w latach 2017-2022, zostało zamkniętych w trzeciej już złotej kuli. Będzie ona umieszczona pod krzyżem, nad kopułą świątyni.

- Konsekwentnie zbieramy intencje wszystkich naszych darczyńców, archiwizujemy je i umieszczamy na specjalnych nośnikach pod szczytem kopuły, gdzie budują swoistą kapsułę czasu z wyrazami wdzięczności dla opatrzności Bożej za darowane łaski. Zeskanowane intencje są zapisywane na tak zwanych M-dyskach, charakteryzujących się długotrwałą żywotnością - zapewniają przedstawiciele Centrum Opatrzności Bożej.

Podczas XV Święta Dziękczynienia nie zabrakło też atrakcji dla dzieci i rodzin, miasteczka dla najmłodszych, gdzie można było wziąć udział w grze rodzinnej poświęconej bł. kard. Wyszyńskiemu i bł. matce Czackiej.