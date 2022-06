Tegoroczne Święto Dziękczynienia poprzedziła pielgrzymka dziękczynna z archikatedry św. Jana Chrzciciela do Świątyni Opatrzności Bożej, z relikwiami bł. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej, które zostały uroczyście wprowadzone do Świątyni Opatrzności Bożej.

Po uroczystości z udziałem przedstawicieli episkopatu Polski jedna czwarta parafii archidiecezji warszawskiej otrzymała kapsuły do relikwiarzy Prymasa Tysiąclecia, które zostaną zainstalowane w kościołach.

Eucharystię pod przewodnictwem metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza koncelebrowali m.in. kard. Stanisław Dziwisz, prymas Polski abp Wojciech Polak, metropolici: abp Józef Guzdek z Białegostoku, abp Józef Górzyński z Olsztyna oraz przedstawiciele episkopatu Polski

Uczestniczyły w niej siostry ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża i przedstawiciele środowiska Lasek oraz Instytutu Prymasowskiego i środowisk związanych z bł. prymasem Wyszyńskim. Przybyli też przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, parlamentarzyści, harcerze, Akcja Katolicka, a także przedstawiciele społeczności Ukraińców przybyłych do Polski.

Homilię wygłosił bp Jan Kopiec, który przewodniczy radzie programowej wydania krytycznego zapisków “Pro memoria” autorstwa prymasa Stefana Wyszyńskiego.

- Błogosławiony prymas miał świadomość powagi znaczenia swego urzędu oraz zakresu posługi – zawsze w rozumieniu służby narodowi i Kościołowi. Potrafił pokazać co to miłość ojczyzny, co to pamięć historii, co to zdrowy duch narodu, który nie może dać się zniewolić doraźnym ideologiom – mówił w homilii.

Biskup gliwicki zachęcał uczestników ogólnopolskiego dziękczynienia za nowych błogosławionych do ich naśladowania.

– Pozostawili nam program życia nie tylko na spokojne lata, ale nade wszystko na te trudne. Nie usprawiedliwiajmy się, ale im zawierzajmy nasze rozterki. Dla wspólnego dobra. I nie dajmy się ponieść nienawiści – dodał.