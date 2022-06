Wyśpiewać wdzięczność. Wielki koncert na pl. Zamkowym już w niedzielę  

Na co dzień wykonują różne zawody, studiują, należą do różnych wspólnot, ale łączy ich pasja do muzyki. Tym muzycznym zachwytem chcą zarazić innych, organizując po raz siódmy w parafii św. Jakuba na Ochocie „Muzykolekcje”. To wydarzenie łączące rekolekcje inspirowane charyzmatem Ruchu Światło-Życie z warsztatami muzycznymi prowadzonymi przez doświadczonych muzyków i kompozytorów. Idea koncertu, jako formy głoszenia Dobrej Nowiny wieńczącej wysiłek pracy warsztatowej dużej grupy wykonawców (chóru, instrumentalistów oraz solistów), jest rozwijana począwszy od roku 2016.

Zwieńczeniem tegorocznych majowo-czerwcowych „Muzykolekcji” pt. „O Świetle” będzie koncert plenerowy, który ich uczestnicy wykonają 12 czerwca o godz. 19 na pl. Zamkowym. Temat wydarzenia nawiązuje do papieskich pielgrzymek do Polski i słów wypowiedzianych przez św. Jana Pawła II: „Nie lękajcie się”. Wybór pl. Zamkowego na miejsce koncertu nie jest przypadkowy. To tam ostatniego dnia III pielgrzymki do Polski 14 czerwca 1987 na zakończenie procesji eucharystycznej, która przeszła ulicami miasta z pl. Defilad, Jan Paweł II udzielił mieszkańcom Warszawy błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Była to ostatnia wizyta papieska przed upadkiem komunizmu. Do tego błogosławieństwa niosącego nadzieję i pokój w sposób muzyczny będą nawiązywać organizatorzy koncertu.

- Utwory i pieśni we współczesnych aranżacjach będą przeplatane narracją przypominającą przesłanie, jakie św. Jana Paweł II pozostawił nam podczas pięciokrotnej obecności w stolicy oraz jego nauczanie dotyczącego wolności, dialogu i solidarności. Ważną jej częścią będzie modlitwa o pokój, którego nam teraz tak bardzo potrzeba - mówi Kinga Świstak, jedna z organizatorek „Muzykolekcji”. Podczas koncertu pod dyrygenturą Huberta Kowalskiego, Leopolda „Poldka” Twardowskiego oraz Piotra Pałki nie zabraknie akcentów skierowanych do goszczących w Polsce Ukraińców.

Utwory i pieśni we współczesnych aranżacjach będą przeplatane prowadzoną ze sceny narracją. Wydarzenie będzie ukierunkowane na interakcję i możliwość włączania się śpiewem przez odbiorców. Organizatorem koncertu „Miastu i Światu” jest Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Warszawskiej oraz schola akademicka św. Jakuba, a współorganizatorem Samorząd Województwa Mazowieckiego. Patronat Honorowy nad koncertem objęli Minister Edukacji i Nauki oraz Wojewoda Mazowiecki. Patronem wydarzenia jest także Centrum Myśli Jana Pawła II, a partnerem firma Raway. Patronat medialny na koncertem objął m.in. „Gość Niedzielny”.