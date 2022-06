Jak najlepiej wydać 100 mln zł?  

W zeszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego głosowało niemal 100 tys. mieszkańców Warszawy. Głosowanie ruszyło w środę o północy, a przez pierwsze 14 godzin głosy oddało już ponad 4 tys. osób.

- Dzięki budżetowi obywatelskiemu mieszkańcy decydują, na co idą pieniądze z budżetu stolicy. Do wydania jest duża kwota, bo ponad 100 mln zł. Za te pieniądze możemy zrealizować naprawdę wiele ciekawych i potrzebnych rzeczy. Dlatego zwracam się do każdego warszawiaka i każdej warszawianki: zagłosujcie, bo macie realny wpływ na to, jak zmieni się Wasza okolica – apelowała Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego. – Warto się zaangażować i zdecydować, bo razem możemy zmienić Warszawę.

Oficjalnie rozpoczęcie głosowania zostało ogłoszone na bulwarach nad Wisłą, bo wiślane pomysły cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców w kolejnych edycjach miejskiego budżetu.

- Projekty są naprawdę różnorodne: od małej architektury tj. ławek, koszy, stojaków rowerowych, przez większe inwestycje np. remonty chodników, skwerów, boisk czy budowy dróg rowerowych, aż po tzw. projekty miękkie - warsztaty artystyczne, zajęcia sportowe czy wydarzenia kulturalne – wyliczała dyr. Zdrodowska. – Tegoroczną nowością jest dużo większa liczba projektów ułatwiających życie osobom z niepełnosprawnościami.

- Przez dziewięć lat działania budżetu obywatelskiego w Warszawie wydaliśmy na pomysły mieszkańców już pół miliarda złotych. Miasto zrealizowało za te pieniądze 4 tys. pomysłów – dodał radny m.st. Warszawy Mariusz Budziszewski.

Jak głosować na projekty w budżecie obywatelskim? Nie trzeba być zameldowanym ani pełnoletnim, wystarczy mieszkać w Warszawie. Głosować mogą także obcokrajowcy, konieczne jest jednak posiadanie PESEL.

Podobnie jak w poprzednich edycjach, poza projektami lokalnymi w dzielnicach, można głosować na projekty ogólnomiejskie, które swoim zakresem obejmują kilka dzielnic lub całą Warszawę. Każdy mieszkaniec może zagłosować na 15 projektów dzielnicowych w wybranej dzielnicy oraz 10 projektów ogólnomiejskich. Głosować można za pośrednictwem strony internetowej bo.um.warszawa.pl lub osobiście w urzędzie dzielnicy. Głosowanie na projekty zgłoszone w ramach 9. edycji budżetu obywatelskiego potrwa od 15 do 30 czerwca. Wyniki głosowania i lista zwycięskich pomysłów zostaną ogłoszone 13 lipca.