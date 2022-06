Pogrzeb ks. Eugeniusza Stanisława Lewandowskiego  

Kapłan odszedł do Domu Ojca 14 czerwca na plebanii parafii Narodzenia NMP w Mińsku Mazowieckim w wieku 76 lat i w 49. roku kapłaństwa.

Na plebanii parafii Narodzenia NMP w Mińsku Mazowieckim, w wieku 76 lat i w 49. roku kapłaństwa zmarł 14 czerwca ks. Eugeniusz Stanisław Lewandowski. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 17 czerwca w parafii Wniebowzięcia NMP w Kałuszynie. Mszy Świętej pogrzebowej przewodniczył bp Romuald Kamiński. Po Eucharystii Zmarły spoczął na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Ks. Eugeniusz Stanisław Lewandowski urodził się 25 lipca 1946 r. w Milewie. Pochodził z parafii Wniebowzięcia NMP w Kałuszynie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego 24 czerwca 1973 r. Jako wikariusz pracował w parafiach: św. Macieja Apostoła w Bełchowie (1973-1974, dziś diecezja łowicka), św. Anny w Grodzisku Mazowieckim (1974-1975, dziś archidiecezja warszawska), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszawie-Falenicy (1975-1977, dziś diecezja warszawsko-praska), św. Stanisława BM w Kutnie-Łąkoszynie (1977-1978, diecezja łowicka), Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Warszawie (1978-1979 diecezja warszawsko-praska), św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej (1979-1981, archidiecezja warszawska), św. Zofii Barat w Warszawie-Grabowie (1981-1984, archidiecezja warszawska), MB Wspomożycielki Wiernych na Chomiczówce (1984-1988, archidiecezja warszawska), MB Fatimskiej na Niedźwiadku (1988-1989, archidiecezja warszawska), św. Franciszka z Asyżu na Okęciu (1989-1991, archidiecezja warszawska) i św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika na Pradze (1991-1992).

W czerwcu 1992 roku został administratorem (1992-1993), a następnie proboszczem parafii MB Anielskiej w Starej Wsi (1993-1995). W czerwcu 1995 roku objął jako proboszcz parafię św. Anny w Kiczkach (do 2001), a następnie: parafię Wieczerzy Pańskiej w Warszawie-Aleksandrowie (do 2007) i parafię bł. Karoliny Kózkówny w Białobrzegach (do 2010 r.).

Po zakończeniu tej ostatniej posługi był rezydentem parafii: św. Jana Chrzciciela w Józefowie-Michalinie (do 2013) i Narodzenia NMP w Mińsku Mazowieckim (od sierpnia 2013 do chwili śmierci).