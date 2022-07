Ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej biskup Romuald Kamiński napisał list do wiernych na początek wakacji. Duchowny zaznacza, że wakacje to nie tylko czas urlopów ale i okazja do dalszej pracy formacyjnej, rekolekcji i spotkań z Bogiem.

Bp Romuald Kamiński serdecznie zachęca wiernych do udziału w tegorocznych pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę. "Po okresie ograniczeń wynikających z sytuacji pandemicznej powracamy do praktyki wielu form aktywności duszpasterskiej. Wśród nich bardzo istotną rolę pełnią w Polsce pielgrzymki. Te warszawskie od stuleci są przejawem bogactwa życia duchowego mieszkańców stolicy i Mazowsza" - czytamy w liście do wiernych.

Poniżej pełna treść listu bp. Romualda Kamińskiego:

Drogie Siostry i Bracia,

Wielebni Duszpasterze,

Zbliża się koniec roku szkolnego a wraz z nim oczekiwany przez wszystkich czas wakacji, urlopów, letniego odpoczynku. Czas szczególny - dalszych i bliższych wyjazdów, podejmowania aktywności pozwalających rozwijać zainteresowania. Jak zawsze przypominamy: wakacje nie są czasem odpoczynku od Boga i od wiary, wręcz przeciwne - są okazją do kontynuacji wspólnotowej i osobistej pracy formacyjnej, czasem rekolekcji i spotkań z Bogiem.​

Po okresie ograniczeń wynikających z sytuacji pandemicznej powracamy do praktyki wielu form aktywności duszpasterskiej. Wśród nich bardzo istotną rolę pełnią w Polsce pielgrzymki. Pielgrzymowaliśmy zawsze chętnie i licznie - szczególnie na Jasną Górę. Pielgrzymki warszawskie od stuleci są przejawem bogactwa życia duchowego mieszkańców Stolicy i Mazowsza.

Wam, Siostry i Bracia, kapłanom pracującym we wspólnotach diecezji warszawsko-praskiej pragnę przypomnieć o duchowym dziele, jakim są dwie pielgrzymki na Jasną Górę organizowane przez naszą diecezję. To Warszawsko-Praska Pielgrzymka Piesza (znana jako Pielgrzymką Rodzin), odbywająca się w terminie od 5 do 14 sierpnia oraz Praska Pielgrzymka Piesza (znana jako Pielgrzymka Pomocników Maryi Matki Kościoła), trwająca od 16 do 26 sierpnia.

Z całego serca zachęcam wszystkich, którzy pragną wyruszyć na pątniczy szlak do wyboru jednej z nich. Proszę także duszpasterzy, by wielkodusznie poświęcili swój czas, udając się ze swoimi parafianami na szlak w którejś z tych pielgrzymek. Szczególnie młodzi ludzie potrzebują obecności duszpasterza, który swoją obecnością pomaga przezwyciężyć opory przed wyruszeniem na trasę. Zawiązane podczas wspólnej drogi przyjaźnie i duchowe więzi z pewnością zaowocują w dalszej pracy duszpasterskiej, kiedy po wakacjach wrócimy do codziennego rytmu roku liturgicznego.

Wszystkim przyszłym pielgrzymom już dzisiaj błogosławię na drogę od Pani Jasnogórskiej.

+ Romuald Kamiński

Biskup Warszawsko-Praski