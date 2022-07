Nasz duchowy Kierownik. Książki dla czytelników  

Nie można Go zaklasyfikować, przyporządkować, wsadzić w jakieś ramy. Bo Duch Święty jest tajemnicą, jest w Nim coś nieprzewidywalnego i nieuchwytnego.

Jak pisze o. Wilfrid Stinissen OCD w książce „Słyszysz szum wiatru?”, jeśli przed dłuższy czas lekceważyliśmy głos Ducha Świętego, ignorowali Jego natchnienia, mogliśmy nabawić się „wady słuchu”. Ale spokojnie, jest ona zupełnie uleczalna.

Karmelita radzi, jak na nowo odkryć trzecią Osobę boską, jak rozpoznać Jej działanie w nas, w Kościele i w świecie, a także ożywić zubożałe i zablokowane życie duchowe, tak by wreszcie cała nasza istota zaczęła wielbić Boga. Bo „kto daje Duchowi św. się pochwycić, otrzymuje coś z Jego tajemnicy i nieprzewidywalności”.

Dla Czytelników mamy trzy egzemplarze książki „Słyszysz szum wiatru?”, ufundowane przez wydawnictwo Esprit z Krakowa. Otrzymają je nadawcy 1., 10. i 20. e-maila z hasłem: „Konkurs”, które dotrą do nas (warszawa@gosc.pl) do 13 lipca. W mailu prosimy o podanie danych adresowych, niezbędnych do wysyłki książki.

