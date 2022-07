Zrzuć się na pielgrzymkę  

Organizatorzy zbiórki wyjaśniają, że pielgrzymka może się odbywać dzięki wielkiej ofiarności dobrodziejów - gospodarzy, którzy przyjmują pielgrzymów na noclegi, przygotowują posiłki i dzielą się tym, co mają! "Zazwyczaj nie mamy się jak odwdzięczyć poza uśmiechem i modlitwą. Dlatego niosąc intencje do Najświętszej Matki, pamiętamy w modlitwie o naszych dobrodziejach i przyjaciołach, polecając Ich w codziennej modlitwie różańcowej” - piszą organizatorzy w opisie zrzutki.

Dodają, że WAPM to wielkie wyzwanie organizacyjne, także finansowe. "Koszty pielgrzymki to dziesiątki tysięcy złotych, finansowane dotychczas w dużej części z wpłat wpisowych pątników” - czytamy w opisie. Organizatorzy zwracają jednak uwagę, że wpisowe w ostatnich latach nie wystarcza na pokrycie sporej części wydatków. "Zależy nam, by zmieścić się w studenckim budżecie. W związku z tym zwracamy się do Ciebie, Bracie/Siostro, o wsparcie organizacji 42. WAPM! Każda wpłata ma duże znaczenie” - piszą organizatorzy.



Zebrane na portalu zrzutka.pl pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na sfinansowanie i wyposażenie pielgrzymkowych służb (zakup leków i opatrunków, środków łączności i innego wyposażenia służb porządkowych, Centrum Medycznego, SZOP i przewodników trasy, wymiana starego i zużytego nagłośnienia), a także zakup nowych elementów (wymiana starych akumulatorów i baterii), wynajem specjalistycznych pojazdów (tj. karetki dla zabezpieczenia medycznego) oraz innych pojazdów służb pielgrzymkowych, opłacenie usług sanitarnych (przenośne toalety wraz z serwisem), które stanowią dużą część koniecznych kosztów, zakup paliwa do samochodów służb pielgrzymkowych, przygotowanie i druk materiałów rekolekcyjnych oraz promocyjnych.

"Naszych darczyńców i Wasze intencje polecamy w naszych modlitwach na pątniczym szlaku oraz w Mszach św., sprawowanych w Waszych intencjach w kościele św. Anny w Warszawie” - czytamy.

42. WAPM wyruszy na szlak 5 sierpnia z kościoła św. Anny po Mszy św. o 5.30, pod hasłem: "Syn was wyzwoli". Wesprzeć organizację 42. WAPM można na stronie zrzutki.