Miesięczny w komórce  

Jest już bezpłatna aplikacja mobiWAWA, dzięki której można kupić bilety długookresowe na przejazdy Warszawskim Transportem Publicznym. Umożliwia ona pasażerom kupienie biletów w dowolnym czasie i miejscu, a w przyszłości aplikacja będzie rozszerzana o kolejne funkcje.

Już od dawna można kupować bilety jednorazowe i krótkookresowe przez komórkę – tę usługę oferuje sześć komercyjnych aplikacji. Teraz korzystając z miejskiej aplikacji mobiWAWA można także kupić bilety długookresowe. Jeśli stojąc na przystanku w drodze do pracy pasażer przypomni sobie, że skończyła się ważność biletu i chce doładować Warszawską Kartę Miejską, nie musi korzystać z biletomatu ani odwiedzać Punktu Obsługi Pasażerów. Wystarczy mieć przy sobie smartfon i zainstalowaną tam aplikację.

mobiWAWA została zaprojektowana przez Biuro Cyfryzacji Miasta we współpracy z Zarządem Transportu Miejskiego. Aplikacja obsługuje Warszawską Kartę Miejską, Kartę warszawiaka/warszawianki, Kartę Ucznia oraz zakup biletów długookresowych. Można za jej pośrednictwem kupić bilety 30- i 90-dniowe, w tym bilety warszawiaka i warszawianki, z wyjątkiem biletów metropolitalnych (oferta Warszawa+ dla mieszkańców gmin aglomeracji). Aplikację można pobrać z portalu mojaWARSZAWA, strony internetowej WTP lub bezpośrednio w sklepach App Store i Google Play.

Kupno biletu jest możliwe po zarejestrowaniu konta użytkownika w aplikacji i zalogowaniu się do niej. Kupionym przez aplikację biletem można zarządzać – aktywować, zawiesić lub odwiesić, a także przedłużyć czyli kupić taki sam bilet po raz kolejny.

Aplikacja umożliwia okazywanie biletów do kontroli. Na aktywnym bilecie użytkownik znajdzie przycisk „KOD QR BILETU” – po kliknięciu w ten przycisk, na ekranie telefonu wyświetli się jego imię i nazwisko, aktualne zdjęcie, rodzaj biletu, data jego ważności oraz kod QR, który okazuje się kontrolerom biletów w pojeździe WTP oraz w strefie biletowej metra.

Aplikacja otwiera bramki do metra, jeśli użytkownik posiada aktywny bilet długookresowy. Wystarczy, że wybierze „Wejściówkę do metra” – wygeneruje w ten sposób kod QR i otworzy bramkę. Uczniowie posiadający Kartę Ucznia dzięki aplikacji mobiWAWA będą mogli okazywać uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w swoim smartfonie.

Warszawianki i warszawiacy mają możliwość korzystania z ofert różnych firm oraz instytucji, które współpracują z miastem w ramach programu „Karta warszawiaka”. Użytkownicy aplikacji mobiWAWA mogą zapoznać się ze szczegółami danej oferty, np. zniżką na jakąś usługę w stolicy, a także dodać ją do swoich „ulubionych ofert”. Wszystkie oferty dostępne są w katalogu ofert – wystarczy wybrać zniżkę lub usługę, wygenerować jej kod QR i okazać ją w danej firmie czy organizacji.