Zagłosuj na ulubioną księgarnię  

„Poczuj się jak u siebie w księgarni” – tym hasłem Warszawa zachęca mieszkańców do odwiedzania i poznawania lokalnych księgarni niezależnych, w których obok ulubionych książek znajdą także niepowtarzalną atmosferę, chwilę ciszy i dobrą kawę. Pomoże im w tym wirtualna mapa księgarń.

- Wszystkie stołeczne księgarnie są wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju, ale to, co je łączy to z pewnością pasja właścicieli, miłość do książek i indywidualne podejście do czytelnika. Zależało nam, aby pokazać ich różnorodność, ułatwić znalezienie wyjątkowego miejsca w swojej okolicy i tak zachęcić do korzystania. Tak zrodził się pomysł na mapę księgarń niezależnych – podkreśla wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra.

Mapa ma służyć przede wszystkim mieszkańcom, którzy w szybki i łatwy sposób znajdą najważniejsze informacje o pobliskich księgarniach. Wyszukiwarka jest już dostępna na stronie ulubionaksiegarnia.waw.pl.

Księgarnie niezależne to ważne miejsca na kulturalnej mapie stolicy. Zajmują się nie tylko sprzedażą książek, ale też organizują spotkania autorskie, debaty, koncerty, pokazy filmów. W Warszawie jest około stu takich miejsc. Warto je wspierać i odwiedzać przez cały rok.

Ponownie wybierzemy ulubione księgarnie

Już wkrótce warszawiacy ponownie zagłosują na swoje ulubione księgarnie. Po raz trzeci wybiorą niezależne miejsca, które ich zdaniem mają atrakcyjną ofertę księgarską, wyróżniają się klimatyczną atmosferą i zachęcają do czytania.

Tegoroczna edycja plebiscytu „Ulubiona Księgarnia Warszawy” potrwa od 25 lipca do 4 września. Jedna osoba będzie mogła oddać jeden głos i dodatkowo wyrazić opinię o swoim ulubionym miejscu. Pięć księgarni z najwyższą liczbą głosów otrzyma nagrody pieniężne (łączna pula to 70 tys. zł) oraz tytuł „Ulubionej Księgarni Warszawy 2022”.

Nagroda m.st. Warszawy „Ulubiona Księgarnia Warszawy” to jedno z działań wspierających stołeczną kulturę. Miasto jest fundatorem nagrody, a od 2020 roku organizuje plebiscyt wspólnie z partnerami: Stowarzyszeniem Księgarzy Polskich Okręg w Warszawie, Biblioteką Analiz oraz Polską Izbą Książki.