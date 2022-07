Franciszkanin o. Ignacy Jan Rejch zmarł 14 lipca. Był ostatnim świadkiem życia św. Maksymiliana Kolbego. W okresie międzywojennym jako dziecko mieszkał na ul. Teresińskiej w Warszawie i był ministrantem. W kaplicy zgromadzenia służył o. Kolbemu do Mszy św. Wspominając to wydarzenie w "Gościu Łowickim", mówił: "Pamiętam brata Grodzkiego i zakonnika w okularach z długą brodą. Dopiero po wstąpieniu do klasztoru dowiedziałem się, że zakonnikiem, który był wówczas w mojej parafii, był właśnie o. Maksymilian".

Urodził się 2 stycznia 1923 r. w Warszawie. Do zakonu franciszkanów w Niepokalanowie wstąpił w 1942 r.

W czasie powstania warszawskiego przebywał w klasztorze przy ul. Zakroczymskiej w Warszawie, gdzie chroniła się ludność cywilna i którego franciszkanie służyli jako kapelani wśród powstańców. Po zajęciu klasztoru przez Niemców przebywał w obozie w Pruszkowie, a potem wrócił do Niepokalanowa. Na kapłana w zakonie franciszkańskim został wyświęcony 21 grudnia 1951 r.

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona 20 lipca o godz. 11 w bazylice Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie.