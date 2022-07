Zbudowali w Nadmie kościół  

Wraz z zapleczem katechetycznym ma 800 metrów kwadratowych. Wystarczy nawet, gdyby licząca dziś 1250 osób parafia w Nadmie, między Kobyłką i Radzyminem, liczebnie powiększyła się dwukrotnie. Ks. Grzegorz Mioduchowski, który od 20 lat budował tu nie tylko kościół z cegły, nie krył wzruszenia, gdy 17 lipca bp Romuald Kamiński konsekrował mury świątyni.

Parafia w Nadmie liczy 1250 wiernych. Tomasz Gołąb/ Foto Gość

- Dziękuję najpierw Bogu za łaskę budowy świątyni. Jestem wdzięczny biskupowi za życzliwość okazywaną już od dawna i kapłanom, którzy tu posługiwali z rekolekcjami. Dziękuję władzom samorządowym, a także dyrekcji szkoły i wychowawcom, wspólnotom Żywego Różańca i Totus Tuus, ministrantom i lektorom, a także posługującym tu swoimi talentami muzycznymi. „Bóg zapłać” należy się jednak przede wszystkim tym, którzy napracowali się przy jej wznoszeniu, a także fundatorom i inż. arch. Kazimierzowi Górskiemu. Do tej pory w Nadmie żyły dziesiątki pokoleń i pewnie będzie ich jeszcze wiele, ale to nasze, jedyne miało to szczęście budować świątynię. Niech zawsze będzie ona wypełniona chwałą Bożą, modlitwą i ludźmi pełnymi wiary i patriotyzmu - mówił ks. Grzegorz Mioduchowski.

Dzień konsekracji kościoła św. Jana Chrzciciela był zarazem ostatnim dniem jego posługi w Nadmie. Po dwutygodniowym urlopie obejmie parafię Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie, której dotychczasowy proboszcz, ks. Zygmunt Podstawka, przechodzi na emeryturę i zamieszka w Domu Księży Seniorów w Kiełpinie. Nowym proboszczem parafii w Nadmie został mianowany ks. Dariusz Niewęgłowski, dotychczasowy proboszcz parafii św. Antoniego w Lucynowie Dużym.

Ks. Grzegorz Mioduchowski był z mieszkańcami Nadmy od czerwca 2003 r., gdy bp Kazimierz Romaniuk powierzył mu zadanie organizacji ośrodka duszpasterskiego oraz utworzenia nowej wspólnoty. Początkowo robił to jako rezydent parafii św. Trójcy w Kobyłce. Część mieszkańców należała wówczas do parafii św. Andrzeja Boboli w Markach-Strudze, a pozostała właśnie do parafii w Kobyłce.

- Dziękuję Bogu i ludziom, że udało się wznieść tę świątynię - mówi ks. Grzegorz Mioduchowski. Tomasz Gołąb/ Foto Gość

- Tak naprawdę nasza historia, związana z powstaniem parafii rozpoczyna się z dniem 8 września 2002 r. Wówczas to Nadmę odwiedził biskup Kazimierz Romaniuk, aby wziąć udział w uroczystościach nadania Szkole Podstawowej imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Biskup przewodniczył Mszy św. polowej na placu szkolnym i widząc dużą liczbę zgromadzonych wiernych, zaproponował ówczesnemu proboszczowi parafii Świętej Trójcy w Kobyłce, ks. prałatowi Janowi Andrzejewskiemu, aby w Nadmie utworzyć samodzielną parafię - mówi ks. Grzegorz Mioduchowski.

Wiosną 2003 r. ks. Jan Andrzejewski rozpoczął poszukiwania odpowiedniego miejsca na budowę kościoła. Wybrany został plac przy ulicy Nowej (obecnie Prymasa Tysiąclecia), o powierzchni 5700 metrów kwadratowych, należący do Skarbu Państwa. Już w lipcu 2003 r. działka została ogrodzona. Następnie postawiono krzyż oraz prowizoryczną kaplicę, pod którą został usytuowany polowy ołtarz. 3 sierpnia 2003 r. do Nadmy powrócił biskup, by poświęcić plac i odprawić w tym miejscu pierwszą Mszę Świętą. Od tego czasu w Nadmie codziennie sprawowana jest Eucharystia. Na początku, w dni powszednie Msza Św. była odprawiana w kapliczce przy ulicy Starej, a w niedziele, w warunkach polowych, na placu kościelnym. Z czasem grono wiernych zaczęło się sukcesywnie powiększać. 5 października 2003 r., w liturgiczne wspomnienie Świętej Faustyny rozpoczęto intensywne prace nad budową plebani i kaplicy. Kierownikiem budowy został mgr inż. Włodzimierz Kubicki. W pracę nad budową chętnie i licznie włączali się mieszkańcy Nadmy. W grudniu została oddana do użytku w stanie surowym pierwsza kondygnacja budynku, w której urządzono prowizoryczną kaplicę i zakrystię. 20 grudnia 2003 r. ordynariusz diecezji utworzył dekretem ośrodek duszpasterski pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela w Nadmie oraz wyznaczył granice przyszłej parafii, a niecały rok później - parafię pod tym tytułem. Ks. Grzegorz Mioduszewski, został pełnoprawnym proboszczem.

Nic dziwnego, że polichromia w głównym ołtarzu przedstawia scenę biblijną chrztu Jezusa, którego udziela Jan Chrzciciel. Witraż nad nim przedstawia Oko Opatrzności. Okna bocznej ściany zdobią wizerunki Świętej Siostry Faustyny, Świętego Brata Alberta i Świętego Jana Pawła II. W planach są także witraże bł. Jerzego Popiełuszki i bł. Stefana Wyszyńskiego.

- Wiosną 2007 roku rozpocząłem starania związane z budową świątyni, m.in. został wybrany architekt - inżynier Kazimierz Górski, który rozpoczął prace związane przygotowaniem planów koncepcyjnych kościoła. Gotowy projekt świątyni już w październiku 2007 r. zatwierdził abp Sławoj Leszek Głodź. Jesienią 2008 r.zostały wykonane wykopy i fundamenty pod nowo powstającą świątynię, a w sierpniu 2009 r. wmurowałem pierwszą cegłę, tym samym rozpoczynając wznoszenie murów świątyni. W budowę świątyni zaangażowało się jednak wielu wiernych z parafii - opowiada proboszcz.

15 września 2012 abp Henryk Hoser SAC odprawił Mszę Świętą z obrzędem podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego pod nowo powstającą świątynie w Nadmie. Budowa zakończyła się w 2013 r., ale wykańczanie i upiększanie kościoła trwa do dziś.

- Nasza parafia powstała głównie dzięki zaangażowaniu miejscowej ludności, ale przy znaczącej pomocy tzw. parafii wspomagających: Św. Trójcy w Kobyłce, parafii w Józefowie k. Otwocka, w Celestynowie, Otwocku-Kresach, w Dobrem czy w Płudach. Wsparło nas także wiele parafii, w których dane mi było głosić rekolekcje. Budowa Parafii toczyła się równolegle z tworzeniem wspólnoty, w której przeżywaliśmy pierwsze Eucharystie, rekolekcje, święta, odpusty, ale i pielgrzymki, festyny, mecze, ogniska i inne spotkania. Z naszej parafii pochodzi też ks. Dariusz Rosłon, obecnie prefekt naszego seminarium duchownego - cieszy się ks. Grzegorz Mioduszewski.

Uroczystość konsekracji świątyni zakończył piknik rodzinny.