Praskie kapliczki na konkurs fotograficzny  

Tematem fotograficznym, ogłoszonego przez praską bibliotekę konkursu są praskie kapliczki - świadkowie historii i element praskiej tożsamości. Można je odnaleźć na dziedzińcach, fasadach kamienic czy na rogu ulic lub we wnętrzach budynków.

"Zrób zdjęcie kapliczki w pejzażu praskim następnie odznacz profil biblioteki @biblioteka.pragapolnoc i dodaj hastag #praskiekapliczki” - czytamy w instrukcji konkursu.

Zdjęcia należy opublikować na portalu społecznościowym biblioteki na Instagramie do 30 lipca. Do zdobycia są nagrody w postaci czytników i dostępów do ebooków oraz publikacje książkowe. Szczegóły konkursu TU >>