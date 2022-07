W Laskach odbędzie się Forum Młodych  

Forum Młodych to cykliczna inicjatywa Wspólnoty Emmanuel skierowana do młodzieży z całej Polski. W tym roku wydarzenie odbędzie się od 24 do 29 lipca w podwarszawskich Laskach i będzie skierowane do nastolatków w wieku od 14 do 19 lat.

"W czasie tych kilku wakacyjnych dni każdy może w osobisty sposób doświadczyć miłości Boga, odpowiedzieć sobie na ważne życiowe pytania i poznać ludzi, dla których wiara jest ważna. Forum odbywa się w atmosferze otwartości, radości i wzajemnego zaufania” - zapraszają organizatorzy.

Wydarzenie rozpocznie się 24 lipca Mszą św. o godz. 15 w namiocie spotkania, który został rozstawiony na terenie Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Laskach, a zakończy 29 lipca.

Tematem przewodnim tegorocznego Forum Młodych są słowa "Powstań i świeć”. - Podczas spotkania będziemy chcieli odkryć i obudzić naszą wiarę na nowo. Chcemy, żeby doświadczenie żywego Kościoła przemieniło młodych - mówi Dorota Hajzik ze wspólnoty Emmanuel.

W programie oprócz codziennej Mszy św. przewidziano także czas na pogłębienie wiary podczas konferencji i warsztatów, nawiązywanie przyjaźni z rówieśnikami i rozwijanie swoich talentów - sportowych, manualnych, tanecznych, muzycznych i zainteresowań. Zaplanowano także wyprawę do Kampinosu i wieczorne spotkania wokół m.in. tematu miłosierdzia, Maryi czy świętych. Ważnym elementem Forum będzie adoracja Najświętszego Sakramentu. W specjalnym namiocie będzie można pomodlić się przed Eucharystycznym Jezusem o dowolnej porze.

W spotkaniu weźmie udział 130 nastolatków z całej Polski. Główny trzon stanowią młodzi ze wspólnoty "Wypłyń na głębię”, która spotyka się w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP na Wrzecionie. - Przyjadą także członkowie grup dla nastolatków wspólnoty Emmanuel ze Szczecina, Katowic, Krakowa, Wrocławia, Łodzi czy Poznania, ale nie tylko. Forum to inicjatywa skierowana do wszystkich młodych w Kościele - mówi. - Mamy także dwóch przedstawicieli z Ukrainy - dodaje D. Hejzik.