Sprawiedliwi powstańcy 1944 roku  

We Mszy św. uczestniczyli Powstańcy Warszawscy m.in. Zofia Czekalska „Sosenka”, łączniczka Zgrupowania AK „Chrobry II” i prof. Leszek Żukowski „Antek”, żołnierz Szarych Szeregów i Armii Krajowej, więzień obozów Flossenbürg i Dachau. Obecni byli pracownicy Muzeum i wolontariusze, którzy będą pomagać podczas obchodów, a także harcerze z ZHR i skauci oraz mieszkańcy Warszawy.

W homilii bp Lechowicz podkreślił, że rozmowa Boga i Abrahama o losie Sodomy wskazuje, że Pan Bóg kocha ludzi sprawiedliwych.

– Obecność sprawiedliwych może uwolnić człowieka, miasto, Ojczyznę od zagłady. Sprawiedliwość może sprowadzić na człowieka w wymiarze osobistym i społecznym Boże błogosławieństwo. Dlatego w kontekście odczytanego Bożego Słowa chylimy czoła przed tymi sprawiedliwymi, którzy w roku 1944 podjęli walkę o sprawiedliwość – powiedział.

Biskup Lechowicz zwrócił uwagę, że Powstańcy Warszawscy nie wahali się oddać życia w imię wolności.

– O nich dzisiaj myślimy z wdzięcznością – dodał.

Ordynariusz Wojskowy do grona sprawiedliwych zaliczył także uczestników Eucharystii, którzy przyszli na Mszę św., „aby zawierzyć Bogu przeszłość, ale i teraźniejszość” i modlić się o to, „aby na świecie było coraz więcej sprawiedliwości”, a także pracowników Muzeum, którzy dbają o pamięć o Powstaniu Warszawskim.

Kaznodzieja zachęcił do refleksji nad słowami Modlitwy Pańskiej, która jego zdaniem stanowi „wielką kartę pokoju”.

– Modlitwa „Ojcze nasz” wskazuje na porządek, jaki winien obowiązywać w naszym życiu. Porządek ten opiera się na relacji synowskiej do Boga i braterskiej do innych ludzi. Dlatego Jezus każe się nam zwracać do Boga „Ojcze nasz”. W tym wezwaniu zawiera się podstawowa prawda o człowieku, jego relacji do Boga i drugiego człowieka – przekonywał. Dodał, że Boże Królestwo, o które modlimy się, jest królestwem pokoju, sprawiedliwości, miłości i prawdy. – Odmawiajmy modlitwę „Ojcze nasz”, po to, aby było więcej pokoju w naszych sercach, aby więcej pokoju było w naszych rodzinach, środowiskach, których żyjemy i pracujemy, aby więcej pokoju było między nami, w całej naszej Ojczyźnie – zachęcał.

Eucharystię koncelebrowali: ks. kmdr por. Ryszard Preuss, kapelan Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, ks. mjr Marcin Janocha, sekretarz biskupa polowego oraz ks. Piotr Waleńdzik, proboszcz parafii Wszystkich Świętych, na którego terenie znajduje się Muzeum Powstania Warszawskiego.