Możemy być szczęśliwi. Płyty dla Czytelników "Gościa Warszawskiego"  

Kwiat Jabłoni i goście zagrali na 78. rocznicę Powstania Warszawskiego. Ich płyta to covery 10 piosenek o wolności.

Kwiat Jabłoni to jeden z najpopularniejszych polskich zespołów młodego pokolenia. Do tej pory, rodzeństwo z Ursynowa zagrało ponad 200 koncertów. Kasia i Jacek Sienkiewiczowie mają na koncie dwa świetnie przyjęte albumy: „Niemożliwe" z 2019 r. oraz „Mogło być nic", które po czterech miesiącach również pokryło się platyną.

- Nic dziwnego, że w tym roku poprosiliśmy Kwiat Jabłoni o przygotowanie swojej interpretacji przesłania Powstania Warszawskiego – mówi Jan Ołdakowski, dyrektor MPW, które od kilku lat rocznicę powstania świętuje m.in. koncertem w Parku Wolności.

Koncert „Wolne serca” Kwiat Jabłoni i goście / 78. rocznica Powstania Warszawskiego

Muzeum Powstania Warszawskiego

Kwiat Jabłoni dokonał autorskiego wyboru utworów, które w ważny dla nich sposób opowiadają o wolności. W tym roku bowiem wolność przestała być jedynie tematem wykładów i lekcji historii.

- Agresja rosyjska pokazuje, jak wolność jest krucha. Wszyscy nagle musieliśmy zmierzyć się ze skutkami wojny. Powstanie Warszawskie stało się filarem naszej zbiorowej pamięci, chcieliśmy więc poświęcić tę płytę dobrym momentom, czasowi, w którym bardzo wiele mamy. Gdy nie jesteśmy wolni, nie możemy cieszyć się z najprostszych rzeczy – przypomina Jacek Sienkiewicz.

Rocznicowy koncert w Parku Wolności już za nami, ale pozostała po nim przygotowana płyta, na której oprócz Kwiatu Jabłoni usłyszymy IGO, Jucho, Kasię Lins, Kubę Kawalca, MIUOSHa, Natalię Grosiak, Natalię Kukulską oraz Sanah. Każde z nich wybrało jedną z 10 piosenek, hymnów do wolności.

Płytę „Wolne serca” promuje piosenka „Nie, nie, nie”, pierwotnie wykonywana przez T.Love.

- Znaczenie słów Muńka Staszczyka może umykać nam, gdy damy się wciągnąć tanecznemu nastrojowi utworu, ale są one głęboko emocjonalne, mocne i do bólu szczere, za co tak bardzo od lat cenimy ten ponadczasowy utwór T.Love’u. W obliczu trwającej inwazji Rosji na Ukrainę wybrzmiewa z podwójną siłą – podkreśla Kasia Sienkiewicz.

