Ruszyła budowa kolejnego domu opieki dla seniorów  

Budynek będzie w całości przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i zapewni blisko 200 nowych miejsc długoterminowej opieki medycznej. Całkowity koszt inwestycji wraz z wyposażeniem wyniesie blisko 50 mln zł.

- Obserwujemy, że z roku na rok rośnie zapotrzebowanie na długoterminowe usługi opiekuńczo-lecznicze dla osób starszych, przewlekle chorych, które nie wymagają hospitalizacji. Dlatego już dziś działamy na rzecz warszawskich seniorów i systematycznie zwiększamy liczbę miejsc, gdzie zapewniamy opiekę medyczną na najwyższym poziomie - podkreślił Rafał Trzaskowski, prezydent m. st. Warszawy. - W marcu 2021 r. uruchomiliśmy nowy pawilon medyczny dla 170 pacjentów, a teraz zaczynamy budowę kolejnego na blisko 200 miejsc. Planowany budynek będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i znajdą się w nim m.in. komfortowe pokoje, nowoczesne sale rehabilitacyjne, strefa wypoczynku dla pacjentów, sale terapii zajęciowej. Seniorzy otrzymają całodobową opieką wykwalifikowanego personelu, który zatroszczy się o każdego pacjenta - dodał prezydent.

W nowym obiekcie na terenie Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego (SCOL) znajdą się 192 miejsca dla pacjentów w komfortowych jedno- i dwuosobowych pokojach z łazienką. Dwupiętrowy budynek będzie miał ponad 5,6 tys. metrów kwadratowych powierzchni użytkowej i znajdą się w nim również pokoje lekarskie, punkty pielęgniarskie oraz strefa wypoczynku dla pacjentów i punkt przyjęć pacjentów, pokoje kąpielowe wyposażone w specjalistyczny sprzęt tj. wanny z automatycznymi podnośnikami, apteka. Seniorzy będą objęci zarówno leczeniem, jak i profesjonalną pielęgnacją oraz rehabilitacją. Wokół budynku powstaną ścieżki sensoryczne dla pacjentów, a od strony południowej planowana jest budowa minitężni.

Całkowity koszt inwestycji (prace projektowe, roboty budowlano-instalacyjne, nadzory inwestorskie i autorskie oraz wyposażenie nowego budynku) został oszacowany na 49,6 mln zł, z czego 33 mln zł pochodzą z budżetu miasta. 7,6 mln pochodzi od samorządu Mazowsza, pozostałe 9 mln zł na realizację to środki własne SCOL. - W ramach pierwszego wyposażenia zostaną kupione m.in. 192 łóżka wraz z materacami przeciwodleżynowymi i szafkami przyłóżkowymi dla pacjentów, sprzęt medyczny - koncentratory tlenu, ssaki elektryczne, inhalatory, kardiomonitor, EKG, defibrylator, wózki inwalidzkie, sprzęt do rehabilitacji i fizjoterapii - dodała wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

W marcu 2021 r. Warszawa otworzyła nowy dom długotrwałej opieki dla seniorów, który również działa na terenie SCOL. Przestronny i komfortowy budynek z nowoczesnymi salami rehabilitacyjnymi, przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami z całodobową opieką zapewnia 170 łóżek dla pacjentów. Inwestycja kosztowała 33,5 mln zł i została sfinansowana z budżetu miasta. Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze (SCOL) posiada obecnie 764 miejsca opieki długoterminowej w trzech lokalizacjach w Warszawie. Średnia wieku pensjonariuszy w domach opieki długoterminowej SCOL to 76 lat, a czas oczekiwania na miejsce wynosi zwykle od 3 do 6 miesięcy.