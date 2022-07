Radzymin i Niepokalanów. Noc Walki Duchowej  

Jakub walczył z Bogiem całą noc o uzyskanie błogosławieństwa, które otrzymał nad ranem od Boga. To jest ten symbol, figura naszej walki o błogosławieństwo dla Polski. Widząc, jak bardzo niesamowicie ludzie odpowiedzieli na pierwszą Noc Walki o Błogosławieństwo dla Polski, to w szczególny sposób chcemy to kontynuować (co drugi miesiąc), aby organizować w tych wszystkich miejscach, w których była zorganizowana Noc Walki o Błogosławieństwo dla Polski i w innych miejscach, które będą dołączać do inicjatywy. Zależy nam, abyśmy jako Polacy zjednoczyli się w szturmie do nieba. Taka modlitwa ma potężną moc. Takie wydarzenie jest tylko w Polsce, kraju Matki Bożej - mówi ks. Dominik Chmielewski.

Już w najbliższą sobotę, 30 lipca w bazylice Najświętszej Maryi Panny w Niepokalanowie oraz w sanktuarium św. Jana Pawła II w Radzyminie odbędzie się kolejne spotkanie modlitewne w ramach cyklu Nocy Walki o Błogosławieństwo dla Polski. Organizatorzy podkreślają, że w niepewnych czasach należy jednoczyć się i podejmować modlitwę za wstawiennictwem patronów Polski.

- Pragnę konstytuować tę inicjatywę, ponieważ jest to wyraźne natchnienie Ducha Świętego i potwierdzone przez sensus fidei, czyli zmysł wiary ludu Bożego. Pamiętam sytuację, jak bracia „Wojownicy Maryi” szli do poszczególnych biskupów z prośbą o błogosławieństwo na zorganizowanie pierwszej Nocy Walki o Błogosławieństwo dla Polski i spotykali się z komentarzami, że kto w nocy będzie się modlił. Okazało się, że w Noc Walki o Błogosławieństwo dla Polski włączyły się ponad 32 kraje, które zadeklarowały, że będą modlić się razem z nami. Kilkaset tysięcy osób w internecie, online modliło się z nami w nocy. Ponad 650 parafii w Polsce tej nocy modliło się razem z nami. To był szok liczbowy, ile ludzi zrozumiało sens i było świadomych tego, jak bardzo potrzebne jest walka w nocy - podkreśla ks. Dominik Chmielewski.

ks. Dominik Chmielewski w Niepokalanowie - NOC WALKI O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA POLSKI

Modlitewne spotkania w ramach Nocy Duchowej Walki o Błogosławieństwo dla Polski odbywać się będą także w innych diecezjach. Jednak centralne i główne wydarzenie ma miejsce w bazylice Najświętszej Maryi Panny w Niepokalanowie. Spotkanie rozpocznie się o 20.30, a zakończy następnego dnia o 5 nad ranem. Szczegóły wydarzenia można znaleźć na stronie: BlogoslawienstwoDlaPolski.pl.

„Wobec Pana Boga Wszechmogącego wraz z Królową Polski – Niepokalaną Dziewicą Maryją, prowadzeni przez patronów naszej Ojczyzny: św. Andrzeja Bobolę, św. Jana Pawła II i wszystkich Świętych naszego narodu, dziś ze Strachociny płynie wezwanie do zjednoczenia się w modlitwie o odwagę i zjednoczenie polskich serc w mocy Ducha Świętego, aby Jezus Chrystus zakrólował w każdej polskiej rodzinie i we wszystkim, co Polskę stanowi” – wyjaśniają organizatorzy i zapraszają 30 lipca do wspólnej modlitwy.

Noc Walki o Błogosławieństwo dla Polski jest organizowana co dwa miesiące.

Plan spotkania:

21.00 – APEL JASNOGÓRSKI

– Modlitwa do Ducha Świętego

– Akt zawierzenia Polski i siebie samych Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny

– Litania Narodu Polskiego

– Litania do św. Andrzeja Boboli – o łaskę jedności wśród Polaków

– Modlitwa za Ojczyznę do św. Jana Pawła II / św. Faustyny / bł. Jerzego Popiełuszki

22.00 – WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

– Modlitwa Litanijna do Św. Michała Archanioła

– Różaniec za Ojczyznę – część Radosna

23.00 – MODLITWA ZA KAPŁANÓW, MAŁŻEŃSTWA I RODZINY

– Różaniec za Ojczyznę – część Bolesna

24.00 – MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI OJCZYZNY

PO MSZY ŚWIĘTEJ – WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

– Różaniec za Ojczyznę – część Chwalebna

– Pancerz św. Patryka

– Procesja Siedmiu Okrążeń w ciszy (opcja)

– Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

Ok. 5.00 – TE DEUM – CIEBIE BOGA WYSŁAWIAMY