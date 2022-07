Nauczyliście nas być wolnymi  

Tradycyjnie już, jak co roku, w przededniu rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Prezydent RP spotkał się z bohaterami zrywu z 1944 roku.

Spotkanie Powstańców z Prezydentem RP A. Dudą i Prezydentem m.st. Warszawy R. Trzaskowskim

Muzeum Powstania Warszawskiego

Podczas uroczystości Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe uczestnikom powstania oraz osobom pielęgnującym pamięć o tamtych wydarzeniach.

– Tutaj na przestrzeni ostatnich lat, mówiłem wielokrotnie, jak wielka jest wartość czynu powstańczego, pamięci o Powstaniu Warszawskim i Powstańcach Warszawskich. Jak niezwykła, państwowotwórcza jest wartość tego czynu zbrojnego, tej pamięci, tej obecności dla Rzeczypospolitej – podkreślał prezydent RP. – Ten sposób myślenia o ojczyźnie, o ważnych dla niej sprawach przekłada się także i na obecne czasy. Myślę o tej postawie, jaką przyjęliśmy jako społeczeństwo, po prostu jako Polacy, wobec wojny, która zaczęła się za naszą granicą na Ukrainie w wyniku rosyjskiej napaści. Dziękuję wam za to, że przekazaliście tę wrażliwość tak, że my nie opuszczamy dzisiaj, mimo że nie zobowiązywaliśmy się nigdzie formalnie do tego, że będziemy pomagać jako państwo, jako naród, jako społeczeństwo – mówił Andrzej Duda, zwracając się do Powstańców.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władzy państwowej, samorządowej, Wojska Polskiego, Kościoła, harcerze, wolontariusze.

Przed spotkaniem Andrzej Duda złożył wieniec przed tablicą upamiętniającą prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego, inicjatora Muzeum Powstania Warszawskiego.

Powstanie Warszawskie, które wybuchło 1 sierpnia 1944 r. o godz. 17.00, było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Do walki w stolicy przystąpiło około 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło około 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły około 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, około 500 tys. osób, wypędzono z miasta, które po powstaniu Niemcy zaczęli systematycznie burzyć.

Lista odznaczonych na kolejnej stronie.