Kard. Nycz: Wróćmy do polskiej tradycji pielgrzymek  

Kardynał Kazimierz Nycz podziękował pielgrzymom, którzy dziś dotarli na Jasną Górę, a także organizatorom pielgrzymek oraz tym, którzy je gościli podczas wielodniowej wędrówki.

- Chcieliśmy podziękować za to, że po dwóch latach przerwy pandemicznej powracamy powoli do pielgrzymowania. Radością jest to, że jest nas o wiele, wiele więcej niż w ubiegłym roku. Za to Bogu dziękujmy - mówił kard. Nycz. - Nawiązując do bł. Stefana Wyszyńskiego, który nas tutaj, na Jasną Górę, zawsze i przy każdej okazji prowadził, starajmy się być wierni temu jego pielgrzymowaniu. Wróćmy do polskiej tradycji pielgrzymek do domu Matki Najświętszej na Jasnej Górze.

Po wielu dniach wędrówki dziś do wczesnego popołudnia na Jasną Górę dotarły: Piesza Pielgrzymka Siedlecka, Piesza Pielgrzymka Płocka, Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna, Piesza Pielgrzymka Zamojsko-Lubaczowska, Piesza Pielgrzymka Lubelska, Łowicka Piesza Pielgrzymka Młodzieżowa, Piesza Pielgrzymka Żołnierzy Wojska Polskiego, Warszawska Rowerowa.pl, Piesza Pielgrzymka Tomaszów Mazowiecki, Salezjańska Pielgrzymka Ewangelizacyjna, Warszawsko-Praska Pielgrzymka Piesza i Piesza Pielgrzymka Strażaków.

Dla pielgrzymów Mszę św. na jasnogórskich wałach koncelebrował metropolita warszawski kard. Nycz. Przy ołtarzy stanęli z nim: metropolita lubelski abp Stanisław Budzik, bp Marian Rojek z diecezji zamojsko-lubaczowskiej, bp Wojciech Osial z diecezji łowickiej oraz bp Jacek Grzybowski z diecezji warszawsko-praskiej.

W kazaniu bp Rojek mówił o konieczności rozeznania własnego powołania i tego, jak to powołanie realizujemy oraz pytania siebie: co jest moim celem życia? W tym procesie konieczne jest życie w prawdzie, któremu pomagają dobrze uformowane sumienie oraz nieustanne szukanie mądrości Bożej, czego w swoim ziemskim życiu Maryja była doskonałym przykładem.

- Boża Matka mówi każdemu z nas: "Dziecko, kieruj się w swoich wyborach tym, co jest dobre i co jest wolą Jezusa Chrystusa, a nie tym, czy coś ci się podoba i czy jest dla ciebie przyjemne. Podejmuj szlachetne dzieła swoich przodków i poprzedników - chodzisz po drodze owoców ich miłości do Boga, Maryi, Kościoła, do ludzi, a także do ojczyzny". Dzieła, które potwierdzają, że oni nie myśleli jedynie o swoich przywilejach czy swoich prawach, ale przede wszystkim spełniali swój obowiązek, wynikający z chrztu świętego oraz tego, że żyją na polskiej ziemi - mówił biskup zamojsko-lubaczowski.

Po południu na jasnogórskie błonie dojdą jeszcze trzy pielgrzymki, które wyruszyły ze stolicy: Warszawska Pielgrzymka Piesza, Piesza Pielgrzymka Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Warszawska Pielgrzymka Piesza Akademickich Grup "17".