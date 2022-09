Boża husaria  

Uroczystość odbyła się po Mszy św. w parafii św. Włodzimierza na Bródnie, do której należy lider Żołnierzy Chrystusa.

Kandydaci najpierw z różańcem w ręku złożyli ślubowanie, a potem ustawieni w szeregu podchodzili do stopni ołtarza, gdzie byli pasowani na Żołnierza Chrystusa. Kapłan nakładał im na szyje różaniec i przez dotknięcie ręką oddawali cześć relikwiom św. Andrzeja Boboli.

- Ciągle i nieustannie walczymy o świętość. Walczymy ze złem mocą Jezusa. Zwycięstwo już jest, bo zwyciężył na krzyżu sam Chrystus, a my się niejako pod to zwycięstwo podpinamy. Walczymy przez Maryję o to, co Boże w tym świecie. Maryja uczy nas, że wielkie rzeczy w naszym życiu zawdzięczamy Bogu. Swoim życiem świadczymy, że Bóg kocha człowieka - mówi o. Krzysztof Piskorz OCD, opiekun duchowy wspólnoty.

Żołnierze Chrystusa spotykają się raz w miesiącu w jednym z kilku miejscach w Warszawie: w bazylice Najświętszego Serca Jezusa przy ul. Kawęczyńskiej, u marianów na Pradze czy w ramach modlitwy o uwolnienie u karmelitów na Solcu. Po Eucharystii mają spotkanie wspólnotowe. Czasami jest to nauka, czasami świadectwo, czasami prelekcja zaproszonego gościa. Działają w oparciu o cykl formacyjny opracowany na lata. Bazują na prawdach wiary i przekazie Katechizmu Kościoła Katolickiego. - Ludzie w tej wspólnocie mają bogate doświadczenia, ale idą przez Maryję do Chrystusa. Byli pogubienie, a teraz wracają do Kościoła. Sam od 2 lat jestem osobą nawróconą. To dzięki tej wspólnocie wróciłem do wiary. Natknąłem się na nich 13 maja 2020 r. jak odmawiali różaniec fatimski przy krzyżu przy ul. Wysockiego. Jako Żołnierz Chrystusa chciałbym ewangelizować młodych, pokazywać, że jest inny świat, inna droga, niż to, co daje współczesny świat – mówi pan Dariusz z parafii św. Włodzimierza na Bródnie.

Pogubiony w życiu był też lider Żołnierzy. - Wychowałem się na Bródnie. Nie ma rodziny. Moim patronem jest św. Jan Paweł II. Od 7 lat prowadzę nowe życie, życie z Bogiem. Nasza wspólnota chce walczyć z grzechem i pokazać piękno wiary katolickiej. Działamy w Kościele, ale nie jesteśmy wspólnotą oficjalnie uznaną przez Kościół. Kościół nas obserwuje – przyznaje Paweł Jaworski.

W szeregi Żołnierzy Chrystusa w uroczystość Wniebowzięcia NMP wstąpił m.in. generał Rycerzy Jana Pawła II. - Wasza przysięga jest zgodna z naszą. Wasza jest nawet bardziej rozbudowana i jest dla nas inspiracją – przyznał po ślubowaniu Krzysztof Wąsowski.